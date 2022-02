Street Fighter 6 mettra en vedette un réalisateur de Bayonetta 2 et Star Fox Zero

Street Fighter 6 est le grand nom de la semaine.Le retour de la saga de combat par excellence de Capcom est en développement et arrivera bientôt à une date à déterminer et sur des plateformes à confirmer. Les informations sont assez rares pour le moment, mais on sait désormais que Yusuke Hashimoto sera l’un des principaux game designers du titre.

Qui est Yusuke Hashimoto ? Concepteur de jeu sur Street Fighter 6

Yusuke Hashimoto connaît parfaitement l’univers Capcom ; y compris l’étape où une multitude de travailleurs se sont séparés à la recherche de nouveaux horizons. Hashimoto a rejoint Capcom en 1998 et a travaillé principalement sur la série Resident Evil ; du troisième opus en passant par le remake de GameCube, Reident Evil Zero et Resident Evil 4. Sa seule approche de Street Fighter remonte à 1998 avec sa participation en tant que designer d’objets dans Street Fighter Alpha 3.

Street Fighter 6, la dernière entrée de la série Street Fighter, a enfin été dévoilée !

Je suis heureux de partager que je travaille dessus en tant que l’un des concepteurs du jeu.

Attendez-vous à d’autres nouvelles ! https://t.co/uPTi7tp958 — 橋本祐介 Yusuke Hashimoto (@yusuke8shimoto) 21 février 2022

Ce n’est qu’en 2007 qu’il est entré dans PlatinumGames, un environnement avec de nombreux visages familiers pour lui et plusieurs missions créatives passionnantes. A souligner, la production de Bayonetta (2009) et la réalisation plus la conception des personnages de Bayonetta 2 (2014). Enfin, en 2016, c’était le direct de l’unique Star Fox Zero (2016) pour Wii U.

Atsushi Inaba (à gauche) et Yusuke Hashimoto (à droite) à l’E3 2013 / Photographie : Jan Graber

Street Fighter 6 : ce que l’on sait pour l’instant

Son retour chez Capcom a été annoncé par lui-même sur le réseau social Twitter. Dans un bref message, Hashimoto encourage les fans à rester à l’écoute de ce qui va arriver dans Street Fighter et confirme qu’il est l’un des multiples concepteurs du titre.

Street Fighter 6 | Capcom

Street Fighter 6 n’aura pas Yoshinori Ono à la tête du jeu pour la première fois en plus de deux décennies. Son départ en août 2020 correspondait à son arrivée chez Delightworks en tant que COO.

Ce n’est que cet été que nous aurons plus d’informations sur Street Fighter 6, actuellement en développement, sans date ni plateforme confirmées. Dans la bande-annonce, nous pouvions voir Ryu et Luke se battre. Comme ils l’expliquent, le 45ème et dernier personnage de Street Fighter V aura « un rôle clé dans le prochain projet Street Fighter ».

