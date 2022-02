Fallout 76 sera envahi par des extraterrestres au printemps

Bethesda a partagé le calendrier de Fallout 76, un titre multijoueur qui a commencé son voyage boiteux, mais qui s’est nourri de nouveaux contenus au fil des ans. Loin de le laisser abandonné à son sort, le studio continuera de proposer du nouveau contenu tout au long de l’année 2022 en cours. Parmi les nouveautés qui arriveront bientôt figure l’invasion d’extraterrestres.

Galaxy Invaders arrivera dans les Appalaches au printemps. Il a de nouveaux événements publics et des rencontres aléatoires (type trois) dans lesquels nous devons expulser la menace extraterrestre. Il y aura également une mise à jour pour Worlds of Fallout, qui introduira l’option d’obtenir SCORE, sans parler du lancement de la saison 8, Life underground is the best life.

Et après le printemps ?

De nouveaux événements publics sont prévus pour l’été, dont Test Yourself, un contenu dans lequel nous devrons lutter contre des automates meurtriers. Ils amélioreront la progression du tableau SCORE et une nouvelle saison commencera.

L’automne sera pour Expeditions: the Pit : « Visitez Pittsburgh post-apocalyptique et affrontez de nouvelles missions, parlez à de nouveaux PNJ, battez de nouveaux ennemis et, bien sûr, débloquez de nouvelles récompenses », disent-ils. Il y aura aussi une autre saison. Avec le froid hivernal, un spectacle nous attend, la tournée Nuka-World : nouvelle saison, événements publics, boss de région…

Fallout 76 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Le travail de Bethesda peut être joué avec l’abonnement Xbox Game Pass, le service de Microsoft. Ceux de Redmond ont acquis Zenimax Media et tous les studios Bethesda l’année dernière 2021. Leur prochaine opération majeure est l’achat d’Activision Blizzard, toujours en attente de supervision par les agences antitrust.

Les prochains jeux de Bethesda sont Ghostwire : Tokyo et Starfield. Le premier d’entre eux sortira pour l’instant sur PS5 et PC, tandis que le second sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

