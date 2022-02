Pokémon GO Johto Tour – Édition Or et Argent : Différences et Pokémon exclusifs

Le Pokémon GO Johto Tour se rapproche. Ce samedi aura lieu le Generation II Tour, un jour avant le Pokémon Day. Tout comme l’année dernière, les joueurs qui achètent un billet pourront accéder à des Pokémon exclusifs. Cependant, dans cet article, nous allons vous parler des différences entre la Gold Edition et la Silver Edition ainsi que le prix, la date de célébration et les événements exclusifs de l’événement. Joyeux 26e anniversaire, Pokémon !

Quand est le Pokémon GO Johto Tour ?

Le Pokémon GO Johto Tour a lieu ce samedi 26 février 2022, de 9h00 à 21h00 heure locale. Un total de douze heures où nous pouvons participer à une multitude d’activités, de tâches de recherche et de raids axés principalement sur la région de Johto. Outre l’expérience gratuite, à laquelle tous les joueurs peuvent participer sans rien payer, il y aura également une expérience payante avec des avantages et du contenu supplémentaires.

Événement Pokemon GO Tour Johto

Prix ​​du Pokémon GO Johto Tour, combien ça coûte ?

Les tickets Pokémon GO Johto Tour ne sont pas gratuits : ils sont au prix de 12,99 euros (ou équivalent) et permettent d’acheter la Gold Edition ou la Silver Edition, chacune avec des avantages exclusifs. Pour acheter le billet, il suffit d’ouvrir Pokémon GO, d’aller au magasin et de payer les 12,99 euros qu’il coûte (11,99 $ plus taxes dans les pays avec cette devise).

Ce sont les Pokémon que nous pouvons obtenir dans chacune des éditions, Gold ou Silver. Nous ne pouvons en choisir qu’un. Comme vous pouvez le voir, à part les premiers (Totodile, Cyndaquil et Chicorita), les autres sont exclusifs à chaque édition.

avec astérisque

ces Pokémon qui peuvent apparaître sous leur forme brillante/variocolore.

Édition Or – Tous les Pokémon

attiré par l’encens

Spinarak

gligar

Teddiursa

maintenir

rencontres sauvages

Chikorita

Cyndaquil

todile

Spinarak

Igglybuff

nature

houblon

creux

Misdreavus

Wobbuffet

gligar

Carabine

Teddiursa

Swinub

maintenir

oh oh

Édition Argent – Tous les Pokémon

attiré par l’encens

Lédyba

delibird

Airmure

phanpy

rencontres sauvages

Chikorita

Cyndaquil

todile

Lédyba

cleffa

sudowoodo

houblon

Yanma

Pinéco

delibird

Airmure

chien

phanpy

Réservoir à lait

Larviter

Lugia

Gyarados rouges et Celebi, des rencontres exclusives à l’événement

En plus de ce qui précède, le Pokémon GO Johto Tour proposera une enquête exclusive à l’événement aboutissant à une rencontre avec Shiny Gyarados (Red Gyarados) et Celebi, le Pokémon mythique de génération II. Tous les Celebi capturés lors de l’événement connaîtront l’attaque rapide Magic Blade.

