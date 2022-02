Mise à jour 1.2.0 de Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante : Toutes les actualités

Nintendo a publié la mise à jour 1.2.0 pour Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl pour Nintendo Switch. Le correctif, désormais disponible en téléchargement, comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités – d’autres cachées peuvent être identifiées par la communauté – et corrige des bogues connus ; de l’Union Room à l’élimination de Pokémon illégitimes dans les matchs en ligne. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quoi de neuf dans le patch 1.2.0 de Pokémon Brillant Diamant et Perle Scintillante ? notes de mise à jour

Le patch 1.2.0 de Pokémon Brilliant Diamond et Shiny Pearl apporte toutes ces nouvelles fonctionnalités, selon le portail de support officiel de Nintendo of America.

Salle Union : mise à jour pour permettre l’accès à un total de 8 joueurs dans la salle locale ou jusqu’à 16 joueurs dans la salle globale. De plus, les fonctions de salutation avec jeton d’entraîneur et de capsules de décoration sont ajoutées.

Fonctionnalité Colisée : activation de la fonctionnalité Colisée au 2e étage des centres Pokémon. Il est désormais possible de choisir de jouer des batailles simples, doubles ou multiples ; également le nombre de Pokémon et leur niveau dans les jeux locaux et en ligne.

Jubileo TV : il est désormais possible d’accéder aux classements de la section Player Group.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Bogues corrigés :

Pokémon illégitimes : les Pokémon obtenus par des méthodes illégitimes ne peuvent plus être utilisés dans les échanges ou les batailles en ligne.

Améliorations de l’expérience de jeu : le patch 1.2.0 inclut d’autres modifications mineures pour satisfaire les sessions ; Bien qu’aucun autre détail n’ait été publié.

Comment mettre à jour Pokemon Brillant Diamant et Perle Scintillante ?

Pour mettre à jour l’un de vos jeux Nintendo Switch, connectez simplement la console à Internet ; retournez au menu ACCUEIL et cliquez sur le bouton (+) pour faire apparaître votre menu. Cliquez maintenant sur Mettre à jour. Dès que la mise à jour est installée, le dernier numéro de version apparaît sur l’écran titre.

Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl sont disponibles dans le monde entier en format physique et numérique (eShop) pour Nintendo Switch. Jusqu’au 31 décembre dernier, ils se sont vendus à 13,97 millions d’exemplaires. Très proche de surpasser les jeux originaux. En seulement un mois et demi, ils sont devenus le dixième titre le plus réussi sur la console.

Pokémon Day, une semaine d’actualités quotidiennes pour le 26e anniversaire

The Pokémon Company prépare une semaine pleine d’annonces et d’informations liées à l’univers Pokémon. Après tout, ce dimanche 27 février, c’est le vingt-sixième anniversaire de la saga, Pokémon Day. En conséquence, la société japonaise proposera au moins une actualité par jour sur les différents jeux de la licence ; dont Pokémon GO, Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Masters… L’inconnue qui reste est de savoir si nous aurons des surprises ce dimanche, une journée pour laquelle nous n’avons pas encore de détails précis.

source | Nintendo d’Amérique