Lost Ark : tous les problèmes actuels et les modifications à venir (22 février)

L’arrivée de la région Europe de l’Ouest dans Lost Ark a servi de bouffée d’air frais pour le MMORPG Smilegate et Amazon Games sur le vieux continent, dont les files d’attente et les problèmes de serveur sont constants. Dans le but de ne pas mourir de succès, l’équipe de développement travaille en permanence pour éviter que ces attentes de plus de 20 000 personnes pendant les après-midi -heure d’Europe centrale- ne se calment peu à peu. L’étude passe désormais en revue dans un communiqué sous forme de mise à jour les principaux problèmes de Lost Ark.

Mise à jour avec les principaux problèmes actuels de Lost Ark

Files d’attente en Europe

Au cours du week-end dernier (19 et 20 février), Amazon Games a reçu des rapports faisant état de divers problèmes. Comme ils l’expliquent, « nous travaillons sans relâche avec Smilegate RPG pour les résoudre ». Nous passons en revue ces problèmes, que vous pouvez trouver expliqués point par point dans la déclaration naissante s’il y en a un qui vous affecte directement au-delà des files d’attente.

Files d’attente en Europe : « La région d’Europe centrale est complètement pleine et il n’y a malheureusement aucun moyen d’augmenter le nombre de joueurs par monde. » Puisqu’il n’est pas possible d’étendre la capacité des joueurs par région et qu’il n’est pas non plus possible d’ajouter des serveurs « en raison de la complexité des systèmes », la création de l’Europe de l’Ouest semble être la solution la plus rapide. « Cela peut être un excellent choix pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui n’ont pas encore beaucoup progressé dans l’autre », recommandent-ils.

Autres numéros présentés sur Lost Ark (21-22 février)

transferts de serveur

passe de puissance

Amélioration de l’aura cristalline

Jumelage

Publicité de vente d’or

Changements pour prévenir la fraude

solutions en cours

À l’avenir, Amazon Games souhaite fournir une solution aux erreurs de mise en relation au-delà de la réinitialisation du serveur. D’autre part, à l’avenir, ils chercheront à stabiliser et à réduire la latence de Crystalline Aura et à résoudre d’autres problèmes avec le magasin et l’inventaire des produits.

Tous ces correctifs nécessiteront une mise à jour vers Lost Ark et une autre période d’indisponibilité du serveur. Depuis leurs canaux de communication officiels, y compris les réseaux sociaux, ils rapporteront tout.

