Elden Ring: FromSoftware met en garde contre les spoilers dans les réseaux et demande la coopération

Elden Ring n’est plus qu’à trois jours de sa mise en vente dans le monde entier. L’attente touche à sa fin et, comme d’habitude dans ces cas, préventes et fuites sont à l’ordre du jour. À cette fin, l’étude en charge du développement, FromSoftware, a publié un message via le réseau social Twitter avertissant de l’émergence de spoilers ou de spoilers d’intrigue et demandant également une collaboration collective.

« Avec la sortie d’Elden Ring qui approche à grands pas, faites attention aux spoilers pour ceux qui veulent découvrir les Midlands pour la première fois avec une vue dégagée. Merci pour votre agréable coopération. » Le message, avec plus de 80 000 « j’aime » sur ledit réseau social, reflète l’intérêt superlatif qui entoure le titre.

Vous pourrez lire notre analyse sur Netcost très prochainement.

Elden Ring, à quelle heure pouvez-vous commencer à jouer sur PS4, PS5, Xbox et PC ?

Il est possible que de nombreux joueurs aient gravé dans leur tête le 25 février comme date exacte de lancement d’Elden Ring dans le monde, mais à quelle heure pouvons-nous commencer notre jeu exactement ? From Software et Bandai Namco ont confirmé tous les détails à ce sujet afin que personne n’ait de doute.

Anneau d’Elden

Les utilisateurs en Espagne (heure de la péninsule et des îles Baléares) de PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PS5 et PC pourront commencer leur jeu dans Elden Ring ce 25 février à 00h00 sur toutes les plateformes ; à minuit du jeudi au vendredi. Contrairement à d’autres territoires, où il y aura des différences entre console et PC, à l’heure centrale européenne, il n’y aura pas de différences.

Aux îles Canaries, pendant ce temps, nous pouvons commencer à jouer sur PC le 24 février à 23h00; sur consoles à minuit le vendredi 25 février.

Dans tous les cas, le préchargement du jeu commencera 48 heures avant ; c’est-à-dire à minuit ce mercredi 23 février. Sur Xbox, il est déjà possible de télécharger le jeu à l’avance. Vous avez tous les détails des horaires dans chaque territoire ici.

source | Anneau d’Elden