Peacemaker : Stephen Amell (Green Arrow) répond à la blague de John Cena sur Green Arrow

Peacemaker, la série DC dont la première saison s’est terminée la semaine dernière avec un camée surprenant qui n’a pas réussi à éviter la polémique, a fait toutes sortes de blagues et de références à l’univers des super-héros DC et à ses super-héros, y compris les personnages de DCEU et d’autres de la des bandes dessinées. Et l’une de ces blagues faisait directement référence à Green Arrow, l’un des personnages éditoriaux les plus appréciés des fans et qui n’est pas encore apparu dans l’univers étendu de DC, bien qu’il ait eu une série de 8 saisons à succès sur The CW. Après la blague, l’acteur qui a donné vie au personnage de ladite série, Stephen Amell, a répondu à John Cena via les réseaux sociaux et sans se couper les cheveux.

Green Arrow défie Peacemaker sur les réseaux sociaux

Ainsi, dans le dernier épisode de Peacemaker, John Cena fait directement référence à Green Arrow. Et c’est qu’au moment où ils prévoient comment se rendre à la fameuse « vache » des papillons extraterrestres, le Pacificateur assure qu’il est capable de tirer une flèche d’un arbre avec un câble pour faire glisser son casque comme s’il étaient une tyrolienne, à laquelle le Watcher répond « comment Green Arrow? ». Le Pacificateur répond instantanément par un « Non ! Pas comme Green Arrow ! Celui-là va aux conventions de Bronys habillé comme la moitié inférieure de Twilight Sparkle, avec un trou de 4 pouces dans la crosse du costume. »

Apparemment, Stephen Amell n’a pas du tout aimé la blague et s’est empressé de répondre à John Cena sur les réseaux sociaux. Ainsi, un fan lui a demandé s’il avait vu la blague de John Cena, ce à quoi Amell a répondu : « Je ne l’ai pas encore vue. Je suis très occupé à enseigner à Cena à quoi ressemble la lutte professionnelle à la télévision », explique Amell depuis son compte Twitter.

Et c’est qu’après avoir été un héros sur le petit écran, Amell joue désormais le rôle d’un combattant de lutte professionnelle dans la série Talons de la chaîne Starz, où il a été vu se battre même avec des professionnels de la discipline, démontrant de grandes compétences dans le bague. . Nous verrons si John Cena répond à la blague d’Amell; pour l’instant, John Cena reviendra bientôt dans la deuxième saison de Peacemaker.

