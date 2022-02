L’explicite Agony Unrated a disparu de Steam, même pour ceux qui l’ont acheté

Agony revient une fois de plus dans le présent en raison d’une nouvelle polémique liée à son contenu explicite et à la version non censurée que ses créateurs, Madmind Studio, ont ensuite complétée après avoir lancé la version censurée sur Steam, le tout pour permettre sa publication. A tel point qu’Agony Unrated, un jeu vidéo qui proposait toutes les scènes à fort contenu violent et sexuel, a disparu par surprise de la plateforme Valve, voire des bibliothèques des joueurs qui l’ont reçu après avoir acquis la version censurée et de ceux qui Ils ont acheté avec leur argent.

La version non censurée d’Agony disparaît de Steam

Ainsi, de nombreux utilisateurs ont déjà exprimé leur surprise et leur malaise face à la disparition d’Agony Unrated, même des bibliothèques des utilisateurs de Steam qui l’avaient dans leur collection numérique. De Madmind Studio, ils ont déjà réagi à la situation sans très bien savoir ce qui s’est passé et exprimant leur surprise face à une telle situation :

« Beaucoup d’entre vous nous ont contactés pour nous faire savoir que Agony Urated a été retiré de vos bibliothèques. Après enquête, nous avons découvert que Steam avait dissocié les deux versions du jeu (Agony et Agony Unrated). Comme vous le savez, avec l’achat d’Agony, une copie non censurée d’Agony a également été reçue à la bibliothèque. C’était toujours notre façon de faire et cela n’a pas changé », expliquent-ils depuis Madmind Studio.

« Comme certains d’entre vous le savent également, les jeux avec des thèmes similaires aux nôtres peuvent souvent rencontrer quelques difficultés sur cette plateforme. Malheureusement, nous ne savons toujours pas pourquoi ils ont été dissociés et nous ne pouvons pas réassocier les jeux avec nos propres outils, nous sommes donc désormais en contact avec le support Steam pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde », concluent les créateurs d’Agony.

Pour le moment, Madmind Studio n’a aucune réponse aux plaintes des utilisateurs de Steam, attendant que Valve fasse une déclaration officielle. À la fin de l’année dernière, le dernier titre de la société, Succubus, est arrivé sur Steam avec un thème similaire mais plus axé sur l’action.

source | Madmin Studio