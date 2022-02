Halo Infinite prépare un patch qui améliorera la stabilité multijoueur

Halo Infinite prépare un patch dont la sortie est prévue le 24 février. 343 Industries propose les multiples correctifs et améliorations qu’il introduira dans les versions console et PC.

Halo Infinite : nouvelle télémétrie, améliorations de la stabilité, etc.

L’équipe assure que dans la mise à jour, nous pouvons nous attendre à un nouveau système de télémétrie « axé sur la collecte de plus de données lors de rencontres où des coups de feu sont tirés autour des murs et des coins ». C’est-à-dire que le code en ligne agira de manière à ce que les dommages reçus soient plus précis par rapport à la position réelle du joueur.

Certains joueurs ont souligné au cours de ces semaines que les animations à la première personne se produisaient à une fréquence d’images différente de celle du jeu. 343 Industries garantit que nous verrons désormais les animations les plus « fluides » lors de l’exécution d’actions telles que le rechargement ou l’escalade.

La campagne a été l’un des points sur lesquels ils ont voulu insister : « Nous verrons de multiples améliorations dans l’expérience au cours de la campagne. Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes de déverrouillage de succès ou de retourner le jeu via Quick Resume, l’équipe a travaillé sur un certain nombre de correctifs pour la campagne depuis son lancement et d’autres sont à venir. » Ils nous invitent à lire les notes de mise à jour pour les connaître en détail.

En revanche, on peut s’attendre à de « multiples améliorations » du système anti-triche utilisé par Halo Infinite, ainsi qu’à une augmentation jusqu’à 24 mètres du registre des mouvements dans Big Team Battle.

Ce patch arrivera quelques semaines après la dernière déclaration de Joseph Staten, responsable du projet. Au cours du message, il a assuré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour pouvoir établir une feuille de route pour les mois et les saisons à venir. Vous pouvez lire les déclarations complètes via ce lien.

Source : 343 Industries