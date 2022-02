Steam Next Fest démarre avec plus de 100 démos exclusives

Valve célèbre la première édition du Steam Next Fest au cours de cette 2022. La société tente de rapprocher la communauté de certains des titres les plus populaires des mois à venir, en particulier de la scène indépendante. Nous vous indiquons les démos les plus remarquables et à quelles dates elles seront disponibles.

Quand aura lieu le Steam Next Fest de février 2022 ?

Le premier Steam Next Fest de l’année se déroule du 21 au 28 février à 19h00 (CET). Sept jours pendant lesquels vous pourrez essayer certains des contenus attendus du jeu et discuter avec ses développeurs.

Steam Next Fest février 2022 : les démos les plus marquantes

Comment fonctionne Steam NextFest ?

Steam Next Fest est l’occasion pour Valve de réunir la communauté et les développeurs en un seul endroit. Pendant les jours où il est célébré, vous pourrez installer des démos exclusives de certains des titres qui devraient arriver à un moment donné en 2022.

Sur la page principale de l’événement, vous trouverez le calendrier de diffusion. En eux, vous pourrez voir les développeurs jouer à leurs jeux et partager des impressions de première main. Nous soulignons l’exclusivité des démonstrations : beaucoup d’entre elles disparaîtront à la fin de l’événement, vous avez donc entre les mains pour remplir votre calendrier dans les mois à venir.

Entrez Steam et cliquez sur le nouvel en-tête spécial pour l’occasion. À l’intérieur, vous verrez trois panneaux : Genres, Streams et Catégories. Que vous souhaitiez rechercher des titres d’action, de stratégie ou de rôle, entre autres, vous pouvez filtrer exactement le domaine que vous recherchez.

L’événement coïncidera avec le lancement du Steam Deck, l’ordinateur de poche de Valve. À partir du 25 février, des e-mails seront envoyés pour finaliser l’achat dans l’ordre de la file d’attente. Ce n’est que le 28 que les premières unités seront expédiées.

Source : Vapeur