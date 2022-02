Elden Ring : Quand les copies numériques seront-elles déverrouillées dans le monde ?

Elden Ring n’est plus qu’à quelques jours de sa commercialisation. Le 25 février est marqué pour les fans de From Software sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Cependant, ceux qui l’ont réservé au format numérique peuvent déjà anticiper quand et à quelle heure ils pourront commencer à y jouer.

Quand Elden Ring sera-t-il débloqué numériquement ?

PT

PC : 24 février à 15h00

Consoles : 24 février à 21h00

TDM

PC : 24 février à 17h00

Consoles : 24 février à 23h00

HE

PC : 24 février à 18h00

Consoles : Minuit le 25

BRT

PC : 24 février à 20h00

Consoles : Minuit le 25

GMT

PC : 24 février à 23h00

Consoles : Minuit le 25

HEC

PC : Minuit le 25

Consoles : Minuit le 25

SAST

PC : 25 février à 01h00

Consoles : Minuit le 25

MS

PC : 25 février à 02h00

Consoles : Minuit le 25

TPS

PC : 25 février à 03h00

Consoles : Minuit le 25

UTC+7

PC : 25 février à 06h00

Consoles : Minuit le 25

UTC+8

PC : 25 février à 07h00

Consoles : Minuit le 25

KST

PC : 25 février à 08h00

Consoles : Minuit le 25

JST

PC : 25 février à 08h00

Consoles : Minuit le 25

EDTA

PC : 25 février à 10h00

Consoles : Minuit le 25

NZDT

PC : 25 février à 12h00

Consoles : Minuit le 25

Bandai Namco a partagé le calendrier de sortie final dans le monde entier. Dans le cas du marché Français, à la fois sur consoles et sur PC, il sera débloqué à minuit le 25 février. Le préchargement commencera 48 heures avant, soit le 23 février. Les utilisateurs Xbox peuvent déjà le faire.

