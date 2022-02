Dragon Ball FighterZ affiche les pouvoirs d’Android 21 (Lab Coat) dans de nouvelles images

Le titre de combat développé par Arc System Works continue de s’étoffer avec de nouveaux combattants. Bandai Namco a annoncé il y a quelque temps l’ajout d’Android 21 (Lab Coat), un personnage de Dragon Ball Super qui sera présenté en première le 24 février dans Dragon Ball FighterZ. La date étant sur le point d’arriver, la société japonaise a présenté de nouvelles images, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes.

Au cours de ces journées, le personnage a également été vu dans plusieurs vidéos. C’est un combattant qui promet d’être « accessible à tout type de joueur ». L’avènement d’Android 21, confirmé depuis fin 2021, est la première nouveauté du template depuis l’apparition de Gogeta SS4.

A noter que si les joueurs ont déjà pu se battre avec Majin Android 21, la version Lab Coat est différente. Il a son propre assortiment d’attaques et son propre style de combat. « Il ne pourra peut-être pas contrôler sa faim plus longtemps », a tweeté Bandai Namco.

Le championnat du monde Dragon Ball Fighter Z, reporté indéfiniment

Le tournoi d’esports Dragon Ball FighterZ a été retardé indéfiniment en raison de la crise du COVID-19. Dans un communiqué officiel, Bandai Namco a expliqué que bien qu’ils aient « étudié des solutions » sur la façon d’organiser le championnat, ils ont conclu qu’ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de toutes les parties. Au départ, il était prévu les 19 et 20 février, et bien qu’ils n’aient pas exclu d’annoncer une nouvelle date, ils ont également évoqué la possibilité qu’il soit définitivement annulé.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Il a été initialement publié en 2018, mais a depuis reçu de nombreuses mises à jour, modifications et personnages.

source | bandai namco