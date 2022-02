Patrick Stewart évoque son possible retour dans Doctor Strange 2 : durée confirmée

Après l’émoi provoqué par la deuxième bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le protagoniste du caméo qui laisse présager le retour de Charles Xavier des X-Men de la Fox, Patrick Stewart, s’est confié sur sa présence (ou pas) dans le prochain Film Marvel Studios, tout pour garder le mystère sur son retour en tant que professeur X dans le cadre des Illuminati de Marvel. De plus, la durée totale du nouveau film de Sam Raimi dans le cadre de l’UCM a été confirmée.

Charles Xavier des X-Men apparaîtra-t-il ?

Et c’est qu’à un moment précis de la deuxième bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange est arrêté et présenté devant un tribunal qui semble être les Illuminati de l’UCM. Et l’un d’eux semble être le professeur X des X-Men de la saga Fox, incarné à nouveau par Patrick Stewart. Maintenant, l’acteur a parlé de sa supposée apparition : « Je ne regarde pas beaucoup les réseaux sociaux, mais avant d’aller me coucher dimanche soir, j’ai reçu beaucoup de messages d’amis et de personnes que je ne connais même pas faisant référence à la bande-annonce et me demandant ‘ah !, c’est toi ?’ » explique Patrick Stewart.

«Bien sûr, j’étais juste à la maison en attendant de regarder du football, comment cela pourrait-il être moi? Il faudra attendre pour le voir, non ? Les gens imitent ma voix depuis que je suis monté sur scène il y a 60 ans. Je ne peux pas en assumer la responsabilité. Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à retourner dans ce fauteuil roulant. Mais Logan a tout changé », conclut l’acteur, évitant d’aborder davantage le sujet.

Bien sûr, la présence de Patrick Stewart semble plus qu’évidente, le premier camée de nombreux qui inclura apparemment les voyages du docteur Strange à travers le multivers. D’autre part, il a été confirmé que Doctor Strange in the Multiverse of Madness aura une durée totale de 130 minutes, ou ce qui revient au même, 2 heures et 10 minutes, une séquence plus contenue que d’habitude par rapport aux autres crossovers récents Marvel , plus près de trois heures.

