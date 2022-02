Batman et Cyborg ont été éliminés de Peacemaker : voici l’acteur qui incarnait Ben Affleck

La première saison de Peacemaker s’est terminée la semaine dernière avec une grosse surprise sous la forme d’un camée. À tel point que presque à la fin du dernier épisode, juste à la fin de la grande bataille contre les papillons extraterrestres, la Justice League a fait irruption sur la scène, oui, la même DCEU Justice League; ou presque tous. Et c’est qu’avant Peacemaker et son équipe meurtrie se tenaient Aquaman, Flash, Superman et Wonder Woman, dont l’actrice a été récemment découverte. Mais où étaient Batman et Cyborg ? Nous savons maintenant que les deux étaient également sur le plateau, bien qu’ils aient finalement été retirés de la scène.

Batman et Cyborg ont été retirés du camée

À ce sujet, James Gunn lui-même a partagé son point de vue juste après la diffusion de l’épisode, assurant qu’il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles ni Batman ni Cyborg n’apparaissaient : « Cela a peut-être à voir avec l’avenir du DCEU », a-t-il commenté. le cinéaste Nous savons maintenant que Gunn avait bel et bien toute la Justice League, malgré le fait que seuls Jason Momoa et Ezra Miller, membres de la distribution originale, étaient disponibles pour le tournage. Cela a été partagé par l’acteur et mannequin Matt Turner, qui a apparemment joué Batman de Ben Affleck.

«Après cette fin épique de Peacemaker, je peux enfin publier ceci. Malheureusement, Cyborg et moi avons été éliminés du montage. Parce que? Seuls James Gunn et Warner Bros. le savent », a écrit l’acteur sur son compte Instagram avec une photo de lui portant l’armure Batman de la Justice League.

Récemment, l’actrice qui a joué le rôle de Wonder Woman de Gal Gadot est également apparue, remerciant l’opportunité et montrant la tenue de la super-héroïne dans le DCEU. Peacemaker reviendra bientôt pour une deuxième saison sur HBO Max.

