Lost Ark n’augmentera pas la capacité des serveurs d’Europe centrale

Lost Ark est le MMO du moment, avec tout ce que cela implique. Depuis son lancement en Occident, de nombreux joueurs ont connu des hauts et des bas lorsqu’il s’agit d’accéder à un jeu. Les longues files d’attente ont été le pain quotidien, un problème qui n’a pas encore été résolu. A travers une déclaration officielle, l’étude a admis qu’ils n’augmenteront pas la capacité des serveurs en Europe. Cela est dû à la complexité des systèmes.

« Nous savons que les joueurs connaissent encore de longues files d’attente en Europe. La région Europe centrale est pleine et malheureusement il n’y a aucun moyen d’augmenter le nombre de joueurs par monde » dans cette zone, ont-ils expliqué dans le communiqué. « Ajouter plus de serveurs n’est pas possible en raison de la complexité des systèmes qui doivent fonctionner en même temps. »

Nous sommes conscients que plusieurs problèmes continuent d’être signalés au cours du week-end et travaillons jour et nuit avec Smilegate RPG pour les résoudre. Mise à jour sur les principaux problèmes actuels ici.https://t.co/IStTye56q0 – Lost Ark (@playlostark) 20 février 2022

Transfert de données vers d’autres serveurs ? Pas maintenant

Un autre problème est qu’un serveur pour l’Europe de l’Ouest a été créé, mais il n’est actuellement pas possible de transférer la progression vers un nouveau serveur. Cela signifie que seuls les nouveaux joueurs ont la possibilité d’entrer sur ce serveur sans perdre tous les progrès réalisés. « Nous avons entendu la demande de fonctionnalité pour transférer la progression entre les serveurs et avons soigneusement étudié les options. »

Cependant, une telle option « n’existe pas actuellement dans Lost Ark ». Les développeurs rappellent que « ce service vient d’être lancé en Corée » et qu’il nécessite une maintenance pour fonctionner. « Il ne prend pas non plus en charge la fonctionnalité interrégionale. » Par conséquent, « malheureusement, ce n’est pas une option viable pour la version occidentale pour le moment », bien qu’ils soulignent qu’ils ne « se reposeront » pas tant que « toutes les options » ne seront pas épuisées.

Lost Ark est disponible sur PC sous le modèle free-to-play. Le jeu continuera d’évoluer au fil du temps, car les développeurs continuent de travailler sur l’amélioration du matchmaking en priorité absolue.

source | Lost Ark