Square Enix prévoit plus de remakes de style HD-2D comme Dragon Quest III ou Live a Live

Octopath Traveler a été le premier jeu Square Enix à utiliser ce style graphique spécialement conçu pour les titres 2D 16 bits. Avec Triangle Strategy sur le point de sortir, Dragon Quest III Remake est un autre produit sur la chaîne de production, mais pas le seul. Lors de la diffusion d’une émission de radio disponible sur YouTube, le producteur Tomoya Asano a confirmé que la société japonaise envisageait d’autres remakes dans ce sens.

« Le président nous a demandé d’utiliser plus [el estilo HD-2D], nous avons donc décidé de réfléchir à des remakes de titres du passé », a déclaré le producteur. « Nous avons choisi des jeux vidéo possibles et nous avons réfléchi à ceux qui pourraient être refaits en HD-2D, nous les avons proposés au président. » Asano a souligné que la liste comprend « des jeux publiés par Square et Enix pour Super Nintendo », ceux qui correspondent à ce style graphique, ainsi que d’autres qui ne le font pas.

Selon le producteur, le premier gagnant de cette liste est Live a Live, qui a récemment été annoncé : « ActRaider est arrivé à la deuxième place ».

Qu’est-ce que vivre pour vivre ?

Live a Live est un jeu sans précédent en Occident qui est sorti pour Super Nintendo sur le marché japonais. À partir du 22 juillet prochain, il sera possible de profiter de la nouvelle version sur tous les principaux marchés. C’est un jeu de rôle et de stratégie qui nous permet de voyager à différentes époques, de la préhistoire au Far West, en passant par une ère futuriste. Le titre est actuellement prévu pour Nintendo Switch.

Triangle Strategy, quant à lui, est un jeu de type tactique qui verra également le jour dans l’hybride de Kyoto. Il sera mis en vente le 4 mars, mais une démo peut déjà être téléchargée sur le Nintendo eShop. Nous vous invitons à lire nos impressions sur ce lien.

source | VGC