Voici l’actrice qui a remplacé Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman dans le camée Peacemaker

Peacemaker, la célèbre série de James Gunn pour DC, a atteint son dernier épisode la semaine dernière avec un camée explosif dans l’une de ses dernières scènes. A tel point qu’on voit la très Justice League arriver sur les lieux de l’affrontement final de Peacemaker et compagnie contre les papillons extraterrestres, un camée plein d’esprit dans lequel le Peacemaker lui-même leur reproche d’être toujours en retard, non sans plaisanter à nouveau sur l’amour d’Aquaman. préférences. Bien sûr, on ne voit que quatre membres de la Justice League à l’écran, deux d’entre eux avec leurs interprètes habituels (Aquaman et Flash) et les deux autres dans l’ombre sans montrer leur visage (Superman et Wonder Woman). Nous savons maintenant qui a joué le rôle de Gal Gadot pour le caméo.

L’actrice qui a remplacé Gal Gadot se dévoile

Ainsi, alors que Jason Momoa et Ezra Miller apparaissent à l’écran en gros plan et même en train de se parler, Superman et Wonder Woman apparaissent tous deux de manière testimoniale, puisqu’ils n’avaient pas leurs interprètes habituels, à savoir Henry Cavill et Gal. Gadot, respectivement. Maintenant, nous savons que l’actrice qui a joué Wonder Woman est Kimberly Von Illberg ; tout cela à travers ses réseaux sociaux, où il a publié la photographie suivante du plateau de tournage de Peacemaker.

« J’attendais de poster cette photo depuis mai dernier !! Peacemaker Episode 8 EST ENFIN DISPONIBLE ! ALLEZ, WONDER WOMAN, haha. Le meilleur concert de loin !! Je n’arrive pas à croire que j’ai eu la chance de porter les vrais cheveux et la tenue de Gal Gadot. Qu’est-ce que ma vie? », écrit l’actrice dans son post Instagram où elle a également publié la photo que vous pouvez voir sur ces lignes ainsi qu’une photographie de la porte de sa loge avec le nom de Wonder Woman.

Rappelons que Gal Gadot travaille déjà sur le troisième volet de Wonder Woman avec la réalisatrice Patty Jenkins, donc le camée de Kimberly Von Illberg était uniquement pour cette série DC. Peacemaker reviendra bientôt avec sa saison 2.

source | Instagram | LeDirect