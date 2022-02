Star Wars: Dark Forces arrive en VR grâce à un remake de fan

Shadow Art Games travaille sur une version en réalité virtuelle de Star Wars : Dark Forces, le jeu de tir classique de LucasArts. Le titre, initialement sorti en 1995 pour PC, renaît aujourd’hui grâce à ce projet de fan. Ce petit studio indépendant a utilisé Unreal Engine 4 pour traduire l’expérience originale et la traduire en un titre VR.

Star Wars: Dark Forces VR en est encore à ses débuts, mais le studio a publié une démo jouable, exclusivement pour les contributeurs de Patreon. Selon Eurogamer, il s’agit d’une très petite section du premier niveau. Dans tous les cas, vous pouvez voir le résultat dans la vidéo en dessous de ces lignes.

Bien sûr, le projet n’a pas été réalisé avec l’approbation de Lucasfilm ou de Disney, il reste donc à voir si l’entreprise tentera ou non de renverser son développement, comme cela s’est produit à d’autres occasions avec des produits de cette nature.

Les jeux Star Wars à venir

The Galaxy, Far Far Away se développera dans les jeux vidéo au cours des mois et des années à venir. La chose la plus proche dans le temps est LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, un jeu vidéo retardé plusieurs fois qui verra enfin le jour le 5 avril. Plus tard, la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order sortira, ainsi que les deux autres projets que Respawn Entertainment a en préparation : un jeu de tir à la première personne et un titre de stratégie.

Quantic Dream, les créateurs de Heavy Rain et Detroit : Become Human, est le studio choisi pour concevoir le premier titre se déroulant dans la Haute République. Star Wars: Eclipse a été annoncé lors des Game Awards 2021 avec une bande-annonce cinématographique

Un autre des jeux qui sortira bientôt est Star Wars: Hunters, un jeu gratuit pour les appareils mobiles IOS et Android qui fonctionnera comme un jeu d’action de type arène.

