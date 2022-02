Final Fantasy XIV récupère son essai gratuit après les problèmes

La sortie d’Edwalker, l’extension ambitieuse de Final Fantasy XIV, a entraîné de sérieux problèmes de congestion des serveurs. Square Enix a été contraint de prendre des décisions drastiques, comme la suppression de l’essai gratuit ou le retrait temporaire du titre des ventes numériques. Cependant, ses créateurs viennent d’annoncer sur le compte Twitter officiel que les joueurs pourront à nouveau essayer le titre gratuitement à partir du 22 février.

« L’avez-vous entendu? » Ils publient sur le réseau social susmentionné. « L’essai gratuit du célèbre MMORPG revient le 22 février 2022. Aidez-nous à passer le mot. »

La mise à jour 7.0 améliorera les graphismes

Bien que Final Fantasy XIV puisse être apprécié sur PlayStation 5, la console de nouvelle génération de Sony, la prochaine mise à jour fera un pas en avant et améliorera les graphismes du jeu vidéo. Cela a été annoncé par Square Enix dans un communiqué officiel, où ils ont détaillé les améliorations au niveau visuel.

Le titre connaîtra une amélioration à la fois de son système d’éclairage et de l’animation des personnages. Les arrière-plans de scène et les ombres seront également renforcés. En revanche, les textures et le système d’auto-génération du feuillage recevront une mise à jour.

Tous ces changements se produisent dans une perspective d’avenir. Étant un type de jeu vidéo conçu pour le long terme, il est important d’affiner la technologie, car le produit continuera d’évoluer au cours des prochaines années.

Final Fantasy XIV est disponible sur PS4, PS5 et PC. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles d’une éventuelle version pour Xbox Series X et Xbox Series S, bien que son directeur Naoki Yoshida n’ait pas complètement fermé les portes à cette possibilité. Pendant ce temps, le studio travaille sur Final Fantasy XVI, bien qu’ils n’aient pas encore partagé de date de sortie.

source | Square Enix