Starfield définit son style artistique comme « NASA Punk »

L’illustration principale de Starfield, le prochain jeu vidéo de Bethesda Game Studios, a été vue depuis son annonce officielle. De la main de l’artiste Mike Butkus, nous découvrons comment a été son processus créatif, le tout à travers une vidéo partagée par le blog Xbox, que vous pouvez voir ci-dessous. Tous ceux qui rejoindront le groupe Constellation avant le 31 mars 2022 auront la possibilité d’obtenir un exemplaire signé « haute qualité ». Il a également été révélé que les développeurs ont utilisé le terme Nasa Punk pour définir le style artistique.

Le concept punk de la NASA

Selon l’artiste Istvan Pely, dès les premiers stades de développement, ils ont établi un nom pour l’esthétique utilisée. Ils ont inventé le terme « Nasa Punk » pour décrire l’univers de science-fiction qu’ils construisaient. « Nous voulions une approche très réaliste », dit-il. Selon leurs propres termes, ils ont pris la technologie actuelle et l’ont « extrapolée » dans le futur d’une manière « crédible ».

« Ce qui est vraiment intéressant, c’est le point auquel nous nous en tenons à ce concept », a ajouté Rick Vicens. « Lorsque vous dites ‘Nasa-Punk’, l’équipe artistique peut instantanément utiliser ces mots pour nommer son travail. C’était juste le terme parfait pour notre direction artistique » et pour garder toute l’équipe sur la même page artistique. « Dans mon cas, ça a cliqué. Au début du projet, je pense que ce terme était crucial pour nous ».

Starfield est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu est prévu pour le 21 novembre 2022. Tout semble indiquer que Bethesda le montrera cet été, ou du moins cela a été abandonné par Todd Howard, l’un des grands managers du projet. Nouveau de Bethesda est la première toute nouvelle IP depuis des décennies et la priorité actuelle du studio. Cela signifie que le développement de The Elder Scrolls VI en est encore à ses débuts.

source | Xbox