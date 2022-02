Marvel’s Guardians of the Galaxy n’a pas répondu aux attentes lors de son lancement

Les super-héros les plus fous de la galaxie jouent dans le jeu vidéo développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu d’action solo, un titre qui n’a pas pris un bon départ en affaires. C’est du moins ce que laisse entendre un rapport publié par la société japonaise, qui indique qu’elle n’a pas répondu aux attentes de vente lors de sa première.

Le jeu, qui a été mis en vente le 25 octobre, a recueilli des chiffres décevants pour Square Enix lors de sa première, mais de la part de la société, ils reconnaissent que les chiffres se sont améliorés plus tard et qu’ils ont connu une croissance qu’ils ont l’intention de renforcer en 2022.

perspectives de croissance

« Malgré de bonnes critiques, les ventes du jeu au lancement n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Cependant, les initiatives de vente que nous avons lancées en novembre 2021 et poursuivies au cours de la nouvelle année ont entraîné une amélioration des ventes. Nous voulons continuer à travailler afin de continuer à augmenter les ventes », afin qu’ils puissent compenser le lent démarrage commercial que le titre a connu à ses débuts.

Star-Lord, Groot, Rocket, Gamora et Drax sont les protagonistes de cette aventure. Les Gardiens de la Galaxie sont ensemble depuis un peu moins d’un an, ils ne sont donc pas encore consolidés en équipe. Comme d’autres œuvres Marvel dans les jeux vidéo, c’est une histoire originale.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch (version cloud). Le titre a été conçu comme une expérience solo, contrairement à Marvel’s Avengers, qui a été fortement critiqué pour son modèle commercial. À cet égard, dès le début, il a été assuré que le jeu vidéo ne serait pas étendu via DLC ou microtransactions, ce qu’ils ont pleinement respecté.

source | Square Enix