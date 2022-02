Call of Duty: Warzone utilise le "Mode Dieu" combattre les tricheurs

La guerre contre les tricheurs n’est pas terminée. Call of Duty: Warzone a été l’une des principales cibles des tricheurs. Le travail d’Activision Blizzard, comme d’autres jeux multijoueurs en ligne, souffre de ce fléau, des solutions ont donc été recherchées afin d’apaiser la situation. Dans le cadre du système Ricochet Anti-Cheat, le battle royale sera renforcé avec Damage Shield, autrement dit une sorte de God Mode.

Une fois que le système détecte un tricheur, il arrête de causer des dommages, comme expliqué sur le site officiel. De la part de la société nord-américaine, ils ont souligné, oui, qu’ils l’ont fait de telle manière qu’il ne s’active que lorsqu’il détecte la manipulation d’un délinquant.

« Il utilise divers systèmes qui réduisent l’impact des joueurs tricheurs au-delà de l’interdiction des comptes », expliquent-ils dans le communiqué. L’une des techniques utilisées pour atténuer ces pratiques s’appelle Damage Shield. « Lorsque le serveur détecte qu’un tricheur essaie de manipuler le jeu en temps réel, cela réduit la capacité du tricheur à infliger des dégâts critiques aux autres joueurs. »

Il ne s’active que lorsqu’il y a des délinquants

Selon Activision Bizzard, ce système permet aux tricheurs d’être vulnérables, tout en collectant des informations sur les outils utilisés par le délinquant. « Nous suivons ces rencontres pour nous assurer qu’il n’y a aucune chance d’appliquer de manière aléatoire ou accidentelle Damage Shield, quel que soit le niveau de compétence. Pour être clair, nous n’interférerons jamais dans les fusillades entre les membres de la communauté qui respectent les règles. »

Call of Duty: Warzone est un titre gratuit disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Activision Blizzard a annoncé qu’Infinity Ward, qui travaille également sur la suite de Modern Warfare, travaille sur un nouvel opus.

source | ActivisionBlizzard