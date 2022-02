Horizon Forbidden West a été repoussé à 2022 en partie pour éviter la crise

Horizon Forbidden West est désormais disponible dans le monde entier pour les consoles PS5 et PS4. Le retour tant attendu d’Aloy, cette fois dans l’Ouest interdit, représente un saut qualitatif et quantitatif par rapport à l’œuvre originale de 2017. Affecté par plusieurs retards dans son développement, nous avons maintenant appris l’une des raisons pour lesquelles il n’a finalement pas sortent en fin d’année dernière, mais en février 2022 : évitez le crunch ; une autre façon de se référer aux périodes de pointe où les heures supplémentaires deviennent normales pendant des semaines ou des mois. Pas toujours payé.

« Horizon Forbidden West aurait pu sortir en fin d’année dernière »

Le studio basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, avait l’intention d’atteindre les magasins pour PS4 et PS5 fin 2021, mais finalement ce ne fut pas le cas. Mathijs de Jonge, son directeur, a expliqué au média néerlandais NU (via ResetERA) que le changement de date répondait, en partie, à éviter ces situations d’exploitation par le travail. « Nous sommes très conscients des inconvénients de la crise », reconnaît-il. , « Nous en avons donc tenu compte dans notre planification. »

Le responsable donne l’exemple de la période de Noël de 2021. Il y a des mois, ils ont décidé que Guerrilla Games ne fonctionnerait pas pendant les vacances de Noël. « C’est autorisé, mais nous n’allions pas l’empêcher », souligne-t-il en évoquant les périodes de repos de ses ouvriers. Vacances veut dire vacances.

« Forbidden West aurait pu sortir à la fin de l’année dernière, mais nous aurions alors dû faire des prolongations. Les gens ont aussi besoin de pouvoir se détendre et prendre des vacances ; par exemple, pour être avec la famille et les amis. Cela a également influencé la décision de sortir le jeu maintenant », en février 2022.

Horizon Forbidden West est maintenant disponible sur PS4 et PS5

L’annonce du retard a été communiquée dans la nuit du 25 août. Guerrilla Games a confirmé que la suite tant attendue d’Aloy ne serait pas prête pour Noël, bien que les détails spécifiques n’aient pas été divulgués : ils avaient besoin de plus de temps. Son directeur, Mathijs de Jonge, avait alors déclaré que la décision « n’était pas facile ».

Horizon Forbidden West est disponible pour les consoles PS4 et PS5 au format physique et numérique ; C’est l’un des jeux les mieux notés de l’année. Vous pouvez lire notre analyse ici et consulter notre guide complet sur ce lien.

source | GNOU; via ResetERA