Détective Pikachu 2 est toujours en développement : Creatures fonctionne avec DLSS, UE5 et RT

Creatures Inc., une société affiliée à The Pokémon Company, continue de travailler sur le développement du jeu vidéo Detective Pikachu 2 pour Nintendo Switch, une suite du titre original publié en 2018 pour Nintendo 3DS. Les responsables également de la production du Jeu de Cartes Pokémon et d’une multitude de spin-offs Pokémon témoignent sur leur portail web d’un intérêt pour les technologies telles que le DLSS (deep learning super-sampling) ; le moteur graphique Unreal Engine 5, d’Epic Games ; ainsi que le Ray-Tracing, technologie de rendu basée sur le ray tracing.

Creatures étudie déjà DLSS et des moteurs comme Unreal Engine 5

Les informations proviennent du portail de recrutement Creatures, identifié par un utilisateur du forum FamilyBoards (via ResetERA). La description de l’offre insiste sur le fait qu’ils travaillent sur la suite de Détective Pikachu tout en continuant à étudier de nouvelles technologies qui, selon eux, deviendront incontournables dans le futur. Du DLSS susmentionné à l’application d’un éclairage avancé à partir de différentes sources lumineuses calculées par l’intelligence artificielle.

Détective Pikachu pour Nintendo 3DS, une aventure graphique d’investigation basée sur des chapitres. Sa fin est restée grande ouverte.

Nintendo va-t-il sortir un modèle Nintendo Switch 4K ?

Cela ne signifie pas nécessairement qu’un éventuel nouveau modèle de Nintendo Switch – qu’il s’agisse d’une révision ou d’un successeur, auquel ils ne pensent pas encore, apparemment – ​​va intégrer DLSS pour atteindre des résolutions telles que 4K grâce au super échantillonnage ; mais NVIDIA, en charge de fournir la puce qui monte la console actuelle de l’entreprise, est responsable de cette technologie.

Différentes sources non confirmées par Nintendo affirment qu’une future puce NVIDIA pour la Nintendo Switch intégrera cette capacité. Face aux rapports du média Bloomberg en septembre dernier pointant la circulation de kits de développement Nintendo Switch en 4K, Nintendo a démenti les affirmations et les a qualifiées d' »inexactes ».

Que fait Créatures ?

Créé en 1995 pour succéder à l’ancien Ape Inc. (Earthbound), Creatures s’impose comme un studio de support pour les principaux jeux vidéo Pokémon. Ils sont responsables du soi-disant Pokémon CG Studio, l’équipe chargée de modéliser les créatures en 3D et d’animer ces modèles pour les titres de la série principale et des jeux vidéo dérivés.

De même, Creatures est connu pour la création et la publication continue du jeu de cartes à collectionner Pokémon, le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Enfin, au cours des vingt-cinq dernières années, ils ont été à l’origine d’œuvres telles que le jeu vidéo Pokémon Trading Card Game pour Game Boy Color et sa suite —exclusive au Japon— ; la trilogie Pokémon Ranger, PokéPark Wii ou encore Détective Pikachu et son éventuelle suite sur Nintendo Switch.

source | créatures ; via Familyboards, Resetera