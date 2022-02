Lost Ark – Europe de l’Ouest : nouvelles récompenses régionales et liste de serveurs

Lost Ark continue d’accumuler des centaines de milliers de joueurs chaque jour. Après sa première en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis et en Océanie la semaine dernière, le MMORPG fantastique de Smilegate et Amazon Games n’a pas été en mesure de satisfaire l’énorme demande des joueurs, ce qui a conduit à l’effondrement des serveurs et à l’inévitable ouverture d’un nouvelle région sur le continent européen, l’Europe de l’Ouest, accessible à tous les joueurs du continent depuis jeudi dernier après-midi. Jetons un coup d’œil à toutes les récompenses confirmées, à la liste des serveurs et aux détails essentiels de la région.

La région Lost Ark Western Europe a-t-elle moins de files d’attente ?

L’Europe de l’Ouest arrive dans le but de réduire les temps d’attente pour commencer à jouer à Lost Ark en Europe ; mais ils ne partiront pas. « Les joueurs qui choisissent de jouer dans la nouvelle région Europe Ouest sont beaucoup moins susceptibles de connaître de longs délais d’attente », expliquent-ils.

Ceux qui déménagent dans cette nouvelle région (beaucoup d’Europe centrale) pourront toujours utiliser leur solde d’auras cristallines et de cristal royal ; mais pas les articles échangés, réclamés ou achetés dans d’autres régions. Smilegate offre comme cadeau de célébration de lancement – quel que soit votre serveur ou votre région – ces contenus :

Coffre de sélection de véhicules (une monture au choix)

Terpéion

terpéion de l’ombre

Coffre de sélection d’apparences d’instrument Songe d’une nuit d’été

Coffre d’objets de combat de soins x10

Coffre d’objets de combat offensif x10

Coffre de choix d’affinité légendaire x3

Lot de potions commerciales hebdomadaires x3

Plume de Phénix x20

Tout joueur qui accède à Arkesia du 20 février à 8h59 CET au 2 mars à 8h59 CET (1er mars à 23h59 PT) est éligible pour le recevoir.

Liste des serveurs d’Europe de l’Ouest, la nouvelle région de Lost Ark

L’Europe occidentale compte au total huit serveurs de lancement. Il peut être nécessaire de redémarrer le client du jeu pour voir l’Europe de l’Ouest et sa liste de serveurs. Bientôt, il sera nécessaire d’ouvrir des serveurs supplémentaires. Pendant:

Réthramis

Tortoyk

gardien de la lune

foyer de pierre

Flèche de l’ombre

Glouton

Pétranie

Punika

Enfin, il convient de noter que tous les utilisateurs qui ont acheté un pack de fondateur sur Steam pourront réclamer un ensemble supplémentaire d’éléments exclusifs du pack de fondateur réclamés ainsi que des cristaux royaux supplémentaires. Sa distribution a débuté le 19 février dernier.

Lost Ark est disponible en free-to-play exclusivement sur PC. Vous pouvez le télécharger sur Steam avec différentes options d’achat du Founder’s Pack.

