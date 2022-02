Pokémon prépare le Pokémon Day : une annonce par jour tout au long de la semaine

The Pokémon Company n’a pas attendu longtemps pour confirmer que cette semaine, qui culminera le dimanche 27 février avec le vingt-sixième anniversaire de Pokémon (Pokémon Day), nous aurons une actualité par jour liée aux différents jeux vidéo et produits de la saga. La firme japonaise célèbre généralement un Pokémon Presents chaque année le 27 et, même si pour l’instant rien n’est annoncé à ce sujet, il est confirmé qu’il y aura quelque chose ce dimanche. Jetons un coup d’œil à la feuille de route.

Ce sera la semaine du Pokémon Day 2022 : actualités du 21 au 27 février

A défaut de connaître plus de détails sur ce qui nous attend ce dimanche 27 février, le calendrier officiel est le suivant ; avec des noms éminents tels que Pokémon Sword and Shield (2019, Nintendo Switch), qui disposait déjà d’un pass d’extension en 2020 avec l’île d’Armure et les neiges de la couronne.

Nous ne savons pas si la société japonaise envisage de publier un nouveau Expansion Pass basé sur le succès du premier, qui a permis à Sword and Shield de continuer à vendre des millions d’unités chaque année sans recourir à une troisième version étendue.

Lundi 21 février : Pokémon Masters EX (iOS, Android)

Mardi 22 février : Pokémon Épée et Bouclier (Nintendo Switch)

Mercredi 23 février : Pokémon Café MIX (iOS, Android, Nintendo Switch)

Jeudi 24 février : Pokémon Unite (iOS, Android, Nintendo Switch)

Vendredi 25 février : Pokémon 25 Music (album musical)

Samedi 26 février : Pokémon GO

Dimanche 27 février : ???

Les nouveaux arts Kanto et Johto auront-ils à faire avec une annonce ?

On en profite pour vous laisser ces deux arts commémoratifs de la Génération I, avec Red choisissant Squirtle, Charmander ou Bulbasaur dans le Laboratoire du professeur Oak ; et le deuxième art, avec de l’or sur un Croconaw face aux Gyarados rouges du lac de la fureur de Johto.

Les deux illustrations n’anticipent rien, du moins pour le moment, des futurs plans dérivés de Pokémon Rouge/Bleu/Vert ou Pokémon Or/Argent. Dans le passé, la Nintendo 3DS recevait à l’occasion du 20e anniversaire en 2016 les éditions originales de Game Boy dans l’eShop / la console virtuelle. Réédition sur Nintendo Switch ? DLC pour Pokémon Arceus Legends ? Bientôt nous laisserons des doutes.

