Street Fighter 6 est officiel : premier teaser trailer et détails du retour de la saga

Capcom a annoncé ce lundi Street Fighter 6, le nouvel opus de l’une des propriétés intellectuelles les plus anthologiques du genre de combat en deux dimensions. La firme japonaise a convoqué ses joueurs avec un compte à rebours sans indices, sans indices, mais une certitude : ils préparaient quelque chose de grand. L’annonce porte un nom et un prénom : le sixième épisode de la saga Street Fighter est réel, il a une bande-annonce et il nous appelle à cet été 2022 pour plus d’informations. Aucun détail n’a été dévoilé sur les plateformes sur lesquelles il verra le jour ; Ni sa date de sortie. Votre logo est totalement nouveau.

Voici Street Fighter 6 : premier teaser et nouvelles informations cet été



Street Fighter 6 arrivera bientôt avec l’ambition de récupérer le trône qu’il a obtenu avec le quatrième opus ; un trône que la dernière génération de consoles a cédé au bon travail de studios tels que Arc System Works, Bandai Namco ou NetherRealm.

Street Fighter 6 | capcom

L’équipe d’Osaka propose une nouvelle manche avec un jeu vidéo qui sera renouvelé de fond en comble, héritant des enseignements de Street Fighter V et des nouveautés que nous connaîtrons bientôt. A en juger par la section artistique, Street Fighter 6 misera sur un mix entre les quatrième et cinquième volets. Street Fighter fait face au présent sans Yoshinori Ono pour la première fois en vingt-cinq ans et regarde vers l’avenir, déterminé à rattraper le terrain perdu.

Street Fighter 6 | capcom

Street Fighter 6, le roi de la riposte ?

Street Fighter débarque dans les arcades japonaises en août 1987. Depuis, plusieurs générations de joueurs ont appris le langage du jeu et grandi avec la série. Avec des moments forts comme en 1991 —à l’occasion de la première originale du deuxième opus numéroté— ou la génération Xbox 360/PS3, avec un Street Fighter IV prêt à servir d’empereur du genre, la licence frappe le devant avec son 35e anniversaire en conservant ce qui a fait sa grandeur et une promesse : être à nouveau le miroir où les autres se regardent.

Street Fighter 6 sortira bientôt à une date et sur une plateforme non précisées. De nouvelles informations et aspects liés à ses modes de jeu, ses personnages et sa fidélité visuelle seront proposés cet été.

source | capcom