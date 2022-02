Dragon Ball Super: Super Hero confirme l’adolescent Goten et Trunks

Dragon Ball Super : Super Hero est le prochain film de la série que nous verrons dans les mois à venir. La première au Japon est prévue pour le 22 avril et lors de l’événement Dragon Ball Battle Hour 2022, il a été confirmé qu’aux États-Unis, il en sera de même cet été. De plus, la transmission nous a laissé une nouvelle très attendue par les fans de la licence : la présence de Goten et Trunks à l’adolescence. Le ton bleuté des cheveux de Trunks est saisissant, très similaire à celui de sa version du futur alternatif dans Dragon Ball Super.

De quoi parle le film?

Dragon Ball Super : Super Hero nous montrera à la fois Gohan et Piccolo comme les personnages principaux de l’intrigue, Piccolo lui-même étant le mentor de Pan, tout comme il l’a fait avec le fils de Son Goku au début de Dragon Ball Z. Tout cela pour faire face à la menace posé par la résurgence de l’Armée du ruban rouge, un groupe maléfique que Goku lui-même a déjà réussi à arrêter dans le passé, et qui va maintenant tenter de compromettre l’avenir de la planète Terre et de sa population.

La blouse de laboratoire Android 21 arrive dans Dragon Ball FighterZ

Pendant la Dragon Ball Battle Hour 2022, quelque chose d’important a également été confirmé pour le titre de combat Arc System Works : l’inclusion d’Android 21 dans sa version Lab Coat, qui arrivera dans les prochains jours. C’est un personnage « accessible à tout type de joueur », selon les mots du producteur du jeu, Tomoko Hiroki. Vous pouvez vérifier les détails et le voir en action sur le lien suivant.

La première de Dragon Ball Super : Super Hero aura lieu le 22 avril au Japon. Aux États-Unis, ce sera en été, tandis qu’en Espagne, il faudra encore attendre pour connaître la date exacte.

source | DbsHype