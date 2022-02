Les pourparlers Microsoft-Activision ont commencé 3 jours après les allégations de harcèlement

Avec ce qui est sûrement l’actualité jusqu’à présent cette année, Microsoft a repris Activision-Blizzard il y a presque exactement un mois pour un montant total de pas moins de 70 000 millions de dollars. Ce mouvement a donné lieu à quelques spéculations sur l’avenir de Bobby Kotick, PDG d’Activision qui restera un temps en poste, et qui a été accusé d’inaction face aux allégations de harcèlement au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, nous avons appris d’un rapport de Kotaku que Phil Spencer a commencé à parler à Kotick trois jours seulement après que ces allégations ont fait surface.

Chronologie d’une opération d’enregistrement

Ces nouvelles passent par un processus bureaucratique à compléter pour que l’acquisition ait lieu, et où vous pouvez entrevoir une chronologie complète des événements jusqu’à présent. Comme nous le savons, c’est le 16 que le Wall Street Journal a fait écho aux problèmes internes d’Activision, et à peine deux jours plus tard, Phil Spencer a écrit un e-mail interne aux employés de Microsoft et Xbox exprimant une grande inquiétude quant à ce qui s’était passé, alors qu’il a reconnu « évaluer » les relations entre les deux sociétés.

Comme on peut le lire dans ledit rapport, déjà le lendemain, 19 novembre, Phil Spencer a appelé Kotick pour l’assurer que Satya Nadella, PDG de Microsoft, voulait lui parler, anticipant que « Microsoft était intéressé à discuter d’opportunités stratégiques ».

Enfin, Nadella a appelé Kotick pour annoncer que les opportunités dont parlait Spencer étaient une acquisition par la société Redmond. Dans un autre ordre d’actualité lié à cet achat, et qui préoccupe particulièrement les utilisateurs de PlayStation, Microsoft a assuré qu’il n’avait pas l’intention de les priver de la saga Call of Duty, bien qu’ils n’aient pas fait de mention spécifique d’autres franchises importantes telles que comme Overwatch ou Diablo, parmi tant d’autres.

Source : Kotaku