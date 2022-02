Dragon Ball FighterZ: Android 21 Lab Coat fixe une date pour sa première

Dragon Ball FighterZ continue d’étoffer son casting de personnages disponibles et l’un des plus attendus, Android 21 Lab Coat, dont nous vous avons montré la présentation hier, a confirmé la date de son arrivée : ce sera jeudi prochain, le 24 février. C’est ce qu’a révélé Bandai Namco lors du Dragon Ball Battle Hour 2022. Le personnage revendique un style de combat « accessible à tout type de joueur », selon Tomoko Hiroki, productrice du titre.

Le Dragon Ball définitif ?

C’est la question que nous nous sommes posée le jour où nous avons publié l’analyse du jeu. Et dans celui-ci, nous avons répondu avec les conclusions suivantes: «Dragon Ball FighterZ unit parfaitement l’idée d’être un titre fidèle au travail d’Akira Toriyama avec également un excellent jeu de combat capable d’entrer dans des circuits compétitifs. On est face à l’une des références de la génération sans aucun doute : frénétique, varié, plein de combinaisons et avec une composante créative pour trouver le combo le plus long possible qui ravira les amateurs du genre. Quelque chose qui, d’ailleurs, n’est pas en contradiction avec le fait d’être accessible à ceux qui sont fans de Dragon Ball et veulent profiter du jeu sans aucune volonté de compétition. » Vous pouvez lire l’analyse complète sur le lien suivant.

Guide complet de Dragon Ball FighterZ

Comme nous savons qu’il n’est pas toujours facile d’entrer dans un jeu de combat compétitif, chez Netcost nous vous proposons une série d’articles qui peuvent vous aider à commencer à maîtriser les aspects les plus importants du titre. Dans le cadre du guide, vous pouvez trouver des pièces dédiées à chaque personnage, des modes de jeu, des secrets, des astuces et plus encore. Voici quelques liens qui pourraient vous intéresser.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

source | DbsHype