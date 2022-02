Cyberpunk 2077 : Sony met à jour la PS4 pour corriger un problème avec le disque du jeu

Seagate Game Drive pour Xbox, 2 To, Disque dur externe portable HDD, USB 3.0 Édition spéciale CyberPunk 2077, conçu pour Xbox One, services Rescue valables 2 ans (STEA2000428)

CAPACITÉ ÉLEVÉE : Stockez une multitude de jeux grâce à l'espace de 2 To du disque dur externe portable pour Xbox Édition spéciale CyberPunk 2077 STYLE FUTURISTE : Retrouvez le graphisme incomparable de l'univers CyberPunk 2077 EXPÉRIENCE DE JEU FLUIDE : Profitez du même firmware que celui des consoles Xbox pour des performances élevées et une expérience de jeu fluide PLUG-AND-PLAY : Bénéficiez d'une connexion plug-and-play USB 3.0 simple pour une mise en route en quelques minutes (compatible avec les consoles Xbox One, Xbox One X et Xbox One S) Uniquement pour le stockage. Pour jouer au jeu, il faut l'installer.