4 améliorations pour un éventuel remake de Resident Evil 4

Resident Evil 4 n’est pas seulement l’un des grands jeux de ces 20 dernières années, mais c’est aussi l’un de ces titres qui n’a cessé de sortir sur toutes sortes de plateformes, avec des versions de toutes sortes et avec des améliorations plus ou moins prononcées. De la visée sur Wii à l’impressionnant travail d’immersion dans Oculus Quest 2, le classique de Capcom et pionnier des jeux de tir à la troisième personne avec une caméra sur l’épaule a laissé des surprises inattendues dans diverses tranches. Nous ne savons pas si le développement du remake de Resident Evil 4 supposé et supposément divulgué existe, mais si c’est le cas, nous savons comment nous l’améliorerions en 2022.

Dans cette vidéo de Salva Fernández éditée par Rubén Vázquez, nous passons en revue ces quatre éléments qui, selon nous, s’amélioreraient dans un remake d’un jeu que nous connaissons par cœur depuis longtemps. Les points que nous allons développer sont :

Système de tir ou jeu de tir héritier de Resident Evil 3 Remake : pour l’agilité, la précision et des éléments qui conviendraient au Leon que nous avons rencontré il y a des années

Équilibre entre action et tension comme dans Resident Evil 2 Remake : il y a des fusillades, il y a des munitions, mais tout n’est pas ça et il faut savoir le gérer ; la terreur doit être dans d’autres choses que le nombre d’ennemis

Ashley : la fille du président qu’il faut sauver fait partie d’une mécanique déjà très stagnante et d’une autre époque dans le jeu original, et nous proposons ici que son rôle et sa présence aillent dans d’autres directions

Les énigmes : il y avait des énigmes autonomes dans Resident Evil 4, mais on aimerait quelque chose qui ressemble aux classiques, avec des objets qui se connectent à d’autres zones et qui ne sont presque pas tous à sens unique

En plus de tous ces points, nous passons également en revue d’autres éléments qui pourraient être améliorés ou modifiés pour une expérience qui en 2022 devrait être différente de celle de 2005, parce que la saga a évolué, le genre aussi et parce qu’en tant que jeu original nous l’avons déjà vu identique sur de nombreuses plateformes.