Horizon : Forbidden West rend hommage à un développeur Guerrilla décédé

En tant que bon jeu en monde ouvert, l’environnement d’Horizon : Forbidden West regorge de secrets, et il y a déjà des millions de joueurs à travers le monde qui les recherchent. L’un des plus faciles à trouver, sûrement à cause du désir de Guerrilla d’être découvert, est un hommage émouvant à Patrick Munnik, membre du studio néerlandais décédé en juin 2019 à l’âge de 44 ans.

On peut retrouver ce souvenir de Guerrilla à son partenaire précisément sur une île près de Majalespina, plus précisément à l’endroit que vous pouvez voir dans le tweet qui accompagne ce texte. Là, Aloy s’assiéra pour contempler ce qui reste de la ville californienne de San Francisco et récitera quelques mots à la mémoire de Munnik.

J’ai rétréci avec ça. Dans Horizon Forbidden West, il y a un bel hommage à Patrick Munnik, producteur de Guerrilla Games, décédé en 2019. Speechless @GuerreC’est le plus bel hommage que j’ai vu dans un jeu vidéo. pic.twitter.com/mWln2BVo3F — L’analyste Bits (@analistadebits) 18 février 2022

Je me souviens d’un ami et collègue

« Ici, nous nous souvenons de notre ami, avec des vues aussi réconfortantes que sa voix, et une pierre aussi forte que son esprit. En plus de notre rocher, il était notre chêne, sa résistance et son stoïcisme, nous ont donné la tranquillité d’esprit, et son branches nous ont tous atteint. Reposez en paix », déclare le protagoniste du jeu, soulignant enfin que « leur perte leur a fait beaucoup de mal ».

Sans aucun doute un joli souvenir de Munnik, un producteur qui durant son passage chez Guerrilla a participé au développement de jeux comme Killzone : Shadow Fall ou Horizon : Zero Dawn. « C’est avec beaucoup de choc et de tristesse que nous devons vous informer que notre producteur en chef, Patrick Munnik, n’est plus avec nous. Nous sommes éternellement reconnaissants d’avoir eu notre précieux et bien-aimé Patrick dans notre équipe », ont-ils déclaré depuis le studio. au moment de sa mort.

Horizon : Forbidden West est maintenant disponible sur PS4 et PS5