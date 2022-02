Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin DLC ne sera disponible qu’avec le Season Pass

Après être repartis seuls pour le plus grand plaisir des fans soulslike avec deux épisodes de Nioh, Team Ninja nous proposera en mars prochain un spin off de Final Fantasy centré sur l’action de la maison. Ainsi, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ne viendra pas seul, et il aura du contenu téléchargeable payant après son lancement, mais il ne sera pas vendu séparément, c’est-à-dire qu’il ne peut être acheté et joué qu’en obtenant le Season Pass du jeu.

Un Season Pass pas encore disponible

Ainsi, à l’arrivée de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, trois DLC de taille et de contenu considérables sortiront plus tard : Les épreuves du Roi Dragon, Le voyageur du crack et Different Future, de lancement encore à déterminer et qui comme nous l’avons dit, ils ne seront pas vendus séparément mais comme un ensemble d’un Season Pass. Ce Season Pass n’apparaît pas encore comme disponible à la réservation, mais il fait partie de la Digital Deluxe Edition, qui peut désormais être réservée pour 99,99 euros aussi bien sur Steam que sur le PlayStation Store et le Xbox Live Store. Pendant ce temps, l’édition standard du jeu est exactement de 69,99 euros.

En plus dudit Season Pass, cette édition Digital Deluxe comprend l’arme Rebellion, la bande son numérique, un livre d’art numérique, un thème PS4, l’arme Wild Heart et la protection Shining Shield, ainsi qu’un accès anticipé au jeu 72 heures plus précisément. .

Avec cela, on suppose que le Season Pass coûtera environ 30 euros et bien qu’il ne soit pas disponible pour le moment, Square Enix a assuré qu’il le sera une fois le jeu officiellement en vente.

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin arrivera le 18 mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Source : Style de vie PS