Horizon Forbidden West : ils comparent leurs graphismes avec ceux du premier opus

Horizon Forbidden West est à peine sur le marché depuis 24 heures. La suite tant attendue de l’aventure d’Aloy pour PS5 et PS4 est déjà une réalité et, comment pourrait-il en être autrement, des comparaisons avec son prédécesseur commencent déjà à émerger. A cette occasion, c’est El Analista de Bits qui a décidé de comparer la section graphique des deux titres. Malgré le fait que le jeu de 2017 avait déjà une facture visuelle très importante, pour des raisons évidentes on retrouve une suite bien supérieure à cet égard. Ensuite, nous vous laissons la vidéo complète, dans laquelle vous pourrez facilement apprécier les différences entre les deux.

Une suite tant attendue

Près de 5 ans après la première d’Horizon Zero Dawn, le retour d’Aloy a été tout un événement pour les utilisateurs de PS5 et PS4. Quelque chose qui n’est pas surprenant, si l’on tient compte du fait que les données de vente du titre original ont été récemment mises à jour, confirmant ses plus de 20 millions d’exemplaires vendus. Dans notre analyse de cette seconde partie (9,3 sur 10), nous disons que « Horizon Forbidden West est présenté comme l’un des grands jeux de l’année. La suite du travail de Guerrilla Games est plus et mieux que l’original et nous offre ainsi une aventure bien plus complexe que celle que nous avons vécue avec Aloy en 2017″. Vous pouvez lire l’article complet sur le lien suivant.

Horizon Forbidden West est maintenant disponible sur PS5 et PS4. Le titre, qui a été l’une des sorties les plus attendues de ces derniers mois, est arrivé en magasin hier. Ci-dessous, nous vous proposons plusieurs liens d’intérêt.

source | L’analyste de bits sur YouTube