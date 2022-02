World of Warcraft : Shadowlands détaille l’actualité d’Eternity’s End, son dernier patch

Le 23 février, World of Warcraft : Shadowlands arrive avec sa dernière mise à jour majeure avec End of Eternity, une nouvelle série de nouvelles importantes qui arrivera avec le patch 9.2. Pour cette raison, Blizzard a partagé les principales nouveautés de cette nouvelle mise à jour ainsi qu’une nouvelle bande-annonce sous forme de guide de survie que vous pouvez voir sur ces lignes, le tout pour nous présenter la bataille finale contre le Geôlier.

Tous les détails de End of Eternity (patch 9.2)

« Zovaal, l’insaisissable Geôlier et dirigeant de la Gueule dans l’Ombreterre, a franchi une nouvelle étape et menace de réécrire les règles de la réalité. Dans End of Eternity vous l’affronterez pour tenter de sauver Azeroth et l’Outremonde d’un destin pire que la mort », peut-on lire dans le cadre de l’intrigue d’End of Eternity.

Ainsi, pour empêcher le Geôlier de mettre fin à la réalité des Shadowlands, nous devrons affronter tous ses sbires dans le cadre du Sépulcre du Premier, parmi lesquels se trouve Anduin, roi de l’Alliance. Heureusement, nous aurons l’aide de Pocopop, un allié qui nous offrira des indices sur les Premiers, débloquant ainsi des missions quotidiennes, des événements, des animaux de compagnie, des montures et plus encore.

Mais il y a plus; et c’est que la tour Torghast offrira jusqu’à quatre niveaux supplémentaires avec des ennemis plus puissants à vaincre, tout au long du soi-disant Jailer Challenge, où nous affronterons des rivaux d’élite qui, en les battant, laisseront tomber de précieuses récompenses. Les modes PvP et les donjons Mythic+ ne manqueront pas avec un nouvel affixe inclus connu sous le nom de Encrypted.

D’autre part, End of Eternity apportera d’autres nouveautés classiques telles que de nouveaux ensembles d’armures pour les classes disponibles et une nouvelle arène de combat, Maldraxxus Coliseum, pour les modes PvP susmentionnés. Tout cela à travers la nouvelle zone de Zereth Mortis dans laquelle nous rencontrerons une nouvelle faction, les Illuminated. N’hésitez pas à consulter la page officielle des notes de mise à jour Blizzard 9.2 pour plus d’informations.

source | Tempête De Neige