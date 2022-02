CoD Warzone et Vanguard reçoivent des sauts de niveau et des skins gratuits pour se connecter

Call of Duty : Warzone et Vanguard célèbrent l’arrivée de la saison 2 en offrant à la communauté des bonus pour leurs profils. Entre le 18 et le 22 février, rien qu’en vous connectant au jeu, vous recevrez un ensemble de produits skins et 10 sauts de niveau entièrement gratuits. Le colis sera transféré au magasin une fois le strip passé.

Le pack gratuit se compose d’un skin d’opérateur légendaire, de 2 plans d’armes légendaires et d’un saut de niveau Battle Pass. Ce dernier fait un total de 11 sauts gratuits juste pour se connecter à l’un ou l’autre versement. De plus, tout au long du week-end, vous trouverez des points doublés dans toutes les pistes de progression : Profil, Armes, Opérateur, Battle Pass et Clan.

Le pack GRATUIT Forbidden Sacrifice comprend : 💀 skin d’opérateur de légende

🔥 2 plans d’armes légendaires

⏩ Saut de niveau Battle Pass Plus 10 sauts de niveau GRATUITS (11 au total) juste pour vous connecter ! – Call of Duty Espagne (@CallofDutyES) 18 février 2022

Call of Duty: Warzone et Vanguard Saison 2 maintenant disponibles

La saison 2 a atterri dans les deux matchs le 14 février. Le battle royale est le grand bénéficiaire de cette vague de contenus. Nebula V ajoute de nouvelles opportunités de gameplay aux mécanismes familiers. Pendant l’exploration, vous pouvez trouver des boîtes de munitions baignées dans ce gaz toxique comme mise à niveau sur le terrain. En le chargeant dans votre arme, les soldats abattus émettront la composition aux coéquipiers qui tenteront de les faire revivre.

Deuxièmement, cela se présente également comme une séquence de défaites. La bombe Nebula V est l’une des pièces d’équipement les plus rares à trouver. Lorsque vous le ferez, vous pourrez appeler une zone de bombardement qui inondera le site d’impact de gaz pendant deux minutes. Bien sûr, il sera non protégé avec la station de décontamination portable, une autre des améliorations de terrain qui s’y ajoute.

Vous pouvez vous attendre à deux nouveaux types de lieux, des véhicules blindés contrôlés par l’IA et bien plus encore. Il est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Consultez les notes de mise à jour sur ce lien.

La source: Call of Duty Espagne