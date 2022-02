Cyberpunk 2077 étend le système de romance et les utilisateurs les célèbrent sur les réseaux sociaux

Cyberpunk 2077 intègre une multitude de nouveautés dans le cadre du patch 1.5, désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. Au-delà des améliorations apportées aux versions nouvelle génération, le studio polonais a étendu le système de romance déjà présent dans le jeu de base. Au fil des jours, les utilisateurs ont découvert de nouvelles façons d’interagir avec votre partenaire. Si vous voulez le découvrir par vous-même, nous vous recommandons d’arrêter de lire à partir de maintenant.

Cyberpunk 2077, des photos épicées aux dialogues inédits

CD Projekt Red a inclus de nouveaux dialogues, messages et interactions avec les relations amoureuses que vous pouvez établir dans le jeu. Judy vous met maintenant en contact avec Ainara Álvarez, sa grand-mère, qui souhaite vous rencontrer pour lui donner son approbation.

À d’autres moments, par exemple, Panam peut vous envoyer des photos racées accompagnées de réponses exclusives. Mais l’interaction va plus loin. Lorsque vous dormez dans votre appartement, il est possible que vous vous réveilliez à côté de votre partenaire. Kerry et River ont également reçu des scènes inédites qui approfondissent leur relation avec vous.

Je sens que je dois partager parce que voir Panam et Judy dormir comme ça me rend déjà tellement émotif Les Romance DLCS sont définitivement un grand moment fort de CyberPunk 2077. J’adore les New Big Apartments mais honnêtement, j’aimerais voir plus de Loving Judy et Panam 🥺❤️‍🔥 pic.twitter.com/9AEHhJvHyE — Stacey V Arcane Jinxed 👩‍❤️‍💋‍👨 ⭕️ DBH (@v_jinxed) 16 février 2022

Cyberpunk 2077 est mis à jour vers la nouvelle génération

Comme nous le disions au début, le point fort du patch 1.5 de Cyberpunk 2077 est l’arrivée de la version native sur PS5 et Xbox Series X|S. La promesse de l’étude est remplie avec des améliorations graphiques et techniques qui tirent parti du matériel le plus récent. Les utilisateurs trouveront désormais deux modes d’affichage, qui priorisent entre les performances et l’utilisation du ray tracing.

Il faut rappeler que la mise à jour est gratuite pour tous ceux qui possèdent un exemplaire du jeu pour la dernière génération. Les premières comparaisons entre les versions montrent l’impulsion graphique. Vous pouvez le voir en vidéo via ce lien. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, vous trouverez un essai de cinq heures sur le PS Store et le Microsoft Store.

Source : Kotaku