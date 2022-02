GTA Online : voiture gratuite, triple bonus dans les missions et actualités du 17 au 24 février

Comme d’habitude semaine après semaine, Rockstar Games partage l’actualité de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, avec des triples bonus dans diverses missions, des remises, des cadeaux, des avantages Prime Gaming et la possibilité d’obtenir une voiture Weeny gratuite Issi juste pour entrer dans le magasin Southern San Andreas Super Autos à partir du téléphone mobile du jeu. Cela a été partagé par Rockstar via ses canaux habituels.

Bonus et cadeaux de la semaine

Cette semaine, il y a différents bonus dans diverses missions, telles que Open Wheel Races ou Vespucci Heist, toutes deux avec un triple GTA $ et RP. D’autre part, les contre-la-montre et les ventes de véhicules récompensent le double de GTA$ et de RP. Enfin, les gardes du corps et les associés recevront un double salaire, tandis que les présidents de club de motards qui terminent une bataille commerciale recevront soit le t-shirt Mammoth, de grandes lunettes teintées noires, soit le t-shirt Street Crimes.

D’autre part, le prix du podium de cette semaine au Diamond Casino & Resort est l’Ocelot Penetrator, tandis que les membres qui se classent parmi les 3 premiers au Car Meet dans une course poursuite pendant cinq jours consécutifs recevront une Truffade Nero. sont le Dewbauchee Spectre, le Truffade Nero et le Weeny Issi Sport.

Réductions sur les véhicules et les propriétés

Réductions Imani Tech : 30 % de réduction sur la boutique de véhicules de l’agence et 25 % de réduction sur la télécommande et l’inhibiteur de verrouillage des missiles.

Remises sur les propriétés : 30% dans les entrepôts d’exportation.

Remises sur les véhicules compatibles avec les améliorations Imani : 40 % sur l’Enus Deity et 30 % sur l’Enus Jubilee et le Mammoth Patriot Mil-Spec.

Remises sur les véhicules : 30 % sur les Weeny Issi Classic, Weeny Issi Sport, Truffade Nero et Progen Itali GTB, 25 % sur les Annis Elegy Retro Custom, Progen Itali GTB Custom, Pegassi FCR 1000 Custom et Truffade Nero Custom, et 20 % sur les Bienfaiteur BR8 et Progen PR4.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour avoir joué à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star