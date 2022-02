Le réalisateur de Venom regrette les critiques de son film et défend sa vision du symbiote

Venom, la première adaptation du symbiote Marvel dans le cadre de ce qu’on appelle désormais l’univers Spider-Man de Sony, a été durement critiquée par les critiques de cinéma lors de sa sortie en 2018 malgré le bon accueil au box-office et la réponse du Ventilateurs. Rappelons qu’il a dépassé les 850 millions de dollars de collectes dans le monde, des chiffres qui tranchent avec la cote du film sur des portails comme Rotten Tomatoes, avec à peine 30 %. Désormais, son réalisateur Ruben Fleischer a déploré les opinions exprimées sur son film par la critique, défendant sa vision de Venom au cinéma et sa façon de faire des films, en donnant Uncharted -son dernier ouvrage- en exemple.

Le réalisateur de Venom défend sa vision du symbiote

C’est ce qu’a déclaré le cinéaste dans une récente interview accordée au média Comic Book (via Screen Rant) dans laquelle il faisait la promotion de son film actuel, Uncharted, avec Tom Holland, précisément, l’acteur qui donne vie à l’UCM Spider-Man et qui il croisera sûrement la route du symbiote à l’avenir.

«La réaction critique, je ne vais pas mentir, est une déception parce que vous travaillez si dur sur quelque chose. Et je sais, pour l’avoir vu avec le public, à quel point ils l’ont apprécié. C’était donc un peu surprenant pour moi de voir à quel point ils étaient négatifs. Et je pense que c’est injustifié parce que le public a vraiment adoré le film. Sinon, je ne pense pas que ça aurait été aussi réussi que ça l’a été. C’était décourageant de vivre ce genre de contraste », explique le réalisateur.

Pourtant, Fleischer est optimiste quant à ses projets : « Il y a beaucoup de films bien-aimés qui, quand ils sont sortis, ont été critiqués par la critique. Et si les gens aiment le film, c’est tout ce qui compte pour moi. » Et j’espère que la même chose se produira avec Uncharted. Je l’ai fait pour le public. C’est une aventure vraiment amusante, pleine d’action et d’escapade. Et, en fin de compte, c’est pour cela que j’ai fait le film. Et je serai fier et excité si les fans et le public aiment le film. »

source | ScreenRant