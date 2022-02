Massacre à la tronçonneuse : tous les films de la saga par ordre de sortie et chronologique jusqu’en 2022

Netflix vient de sortir un nouveau film de The Texas Chainsaw Massacre, l’une des sagas d’horreur slasher les plus connues de l’histoire. A partir du 18 février, il est possible de profiter du film de David Blue Garcia, qui n’est pas sorti en salles et est disponible sur la plateforme.

The Texas Chainsaw Massacre est une suite du film original. Après près de 50 ans dans la clandestinité, Leatherface revient avec une soif de sang. Lorsque de jeunes idéalistes et influenceurs ont un accident dans une ville reculée du Texas, aux États-Unis, la chaîne des meurtres est réactivée. Basé sur les personnages créés par Kim Henkel et Tobe Hooper, Chris Thomas Devil scénarise l’histoire de Fede Álvarez et Rodo Sayagues. David Blue Garcia est le réalisateur dans les coulisses.

Leatherface est l’un des tueurs de films d’horreur classiques, mais pas le seul. Jason continue de terroriser les jeunes qui affluent au Camp Crystal Lake dans la saga du vendredi 13, tandis que Michael Myers revient en 2021 et balancera à nouveau le couteau dans Halloween Kills. Un autre tueur en série à garder à l’esprit est El Muñeco Diabólico, également avec de nombreux épisodes au cinéma. Ici, nous partageons les films de The Texas Chainsaw Massacre, la chronologie et bien plus encore :

Combien y a-t-il de films sur le massacre à la tronçonneuse au Texas ?

Le massacre à la tronçonneuse du Texas dans l’ordre chronologique

Quel est le meilleur film Texas Chainsaw Massacre selon Filmaffinity ?

Combien y a-t-il de films Texas Chainsaw Massacre?

Jusqu’à présent, neuf films différents ont été réalisés, même si tous ne sont pas des suites du premier film. Depuis 1974, des remakes et d’autres produits de nature différente ont été produits, de sorte que l’ordre chronologique ne peut être suivi qu’avec quelques films. Ci-dessous, nous vous proposons les titres de tous les films dans leur premier ordre.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974)

Massacre à la tronçonneuse 2 (1986)

Leatherface: Massacre à la tronçonneuse 3 (1990)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas: la prochaine génération (1995)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (2003)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas: l’origine (2006)

Massacre à la tronçonneuse 3D (2013)

Visage de cuir (2017)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (2022)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas dans l’ordre chronologique

Comme nous le disions précédemment, il n’est pas possible de faire un découpage temporel de tous les films car ils ne se déroulent pas tous sur la même chronologie. Par conséquent, nous décomposons les films mettant en vedette le tueur en série en trois catégories différentes.

chronologie originale

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974)

Massacre à la tronçonneuse 2 (1986)

Leatherface: Massacre à la tronçonneuse 3 (1990)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas: la prochaine génération (1995)

Chronologie des remakes

Massacre à la tronçonneuse au Texas : l’origine

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (2003)

Calendrier révisé

Visage de cuir (2017)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974)

Massacre à la tronçonneuse 3D (2013)

Quel est le meilleur film Texas Chainsaw Massacre selon Filmaffinity ?

Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974), 6,7/10 Massacre à la tronçonneuse au Texas (2003), 5,6/10 Massacre à la tronçonneuse au Texas : l’origine (2006), 4,9/10 Leatherface (2017), 4,5/10 Massacre à la tronçonneuse 2 (1986), 4,4/10 Leatherface : Massacre à la tronçonneuse 3 (1990), 4,2/10 Massacre à la tronçonneuse 3D (2013), 4,2/10 Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération (1995), 2,7/10

source | Collisionneur, Filmaffinité