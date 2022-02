Peacemaker a réussi à convaincre DC et Marvel Studios d’unir leurs forces pour tourner son dernier caméo

Peacemaker, la série James Gunn pour DC et Warner Bros., a atteint sa finale explosive jeudi dernier sur HBO Max avec un caméo totalement inattendu dont tout le monde parle. Maintenant, James Gunn lui-même a raconté comment ils ont réussi à filmer cette scène en profitant de la production des Gardiens de la Galaxie Vol.3 par Marvel Studios et dans laquelle Gunn travaillait à l’époque. Nous avertissons des spoilers sur la fin de Peacemaker à partir du paragraphe suivant.

L’union de DC et Marvel Studios par James Gunn

Cela a été rapporté par James Gunn lui-même dans une récente interview avec Variety, où le réalisateur a détaillé comment ils ont réussi à tourner le camée final avec la Justice League dans Peacemaker. Et c’est que selon Gunn, la possibilité d’utiliser Jason Momoa (Aquaman) et Ezra Miller (Flash) nécessitait l’aide de Marvel Studios, puisqu’à cette époque le cinéaste et scénariste tournait Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

« Avant de tourner la série, nous en avons parlé à Jason Momoa. L’idée parait géniale. Il était à peu près à bord depuis le début, vraiment. Alors je lui ai demandé s’il viendrait sur le plateau pour tourner cette scène finale, et il a gentiment accepté de le faire. Marvel Studios a en fait tourné le rôle d’Ezra Miller pour nous pendant que nous tournions Guardians of the Galaxy Vol. 3 », a déclaré Gunn.

En l’absence d’Henry Cavill (Superman) et de Gal Gadot (Wonder Woman), Gunn nie qu’il y ait eu des plans pour les inclure, puisqu’au final les deux personnages sont apparus à moitié ombragés et sans un mot avec les autres, évitant ainsi de montrer les visages. de certains interprètes qui ne correspondent pas aux DC habituels. « En fait, je pensais que ce serait juste Jason Momoa. Ezra Miller était une sorte de figurant, vous savez ? J’ai découvert qu’il était intéressé à faire le caméo.

D’un autre côté, ni Batman de Ben Affleck ni Cyborg de Ray Fisher n’apparaissent dans ledit camée, ce dont Gunn ne sait rien : « Je pense qu’il y a des raisons à cela, mais en fait je ne suis pas sûr de pouvoir dire ce qu’elles sont. » ces raisons . Peut-être qu’ils ont à voir avec l’avenir », conclut le cinéaste. Bien que l’absence des deux puisse être due au départ d’Affleck du rôle de Batman (avec son licenciement prévu dans The Flash) et au veto de Warner Bros. sur Fisher après sa controverse avec Joss Whedon et la société de production elle-même.

