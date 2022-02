Submergé: Hidden Depths n’est plus exclusif à Stadia et confirme la date sur PC et consoles

Submerged: Hidden Depths, la suite de Submerged de 2015 pour PC, PS4 et Xbox One et qui est arrivé sur Switch en 2019, a déjà une date de sortie sur PC et les consoles PlayStation et Xbox après sa sortie en exclusivité temporaire sur Google Stadia à la fin de 2020. Cela a été annoncé par les responsables d’Uppercut Games, confirmant que le titre sera disponible le 10 mars 2022 et partageant une bande-annonce de lancement que vous pouvez voir sur ces lignes et qui nous plonge à nouveau dans un monde dévasté et pratiquement submergé sous les océans.

Une aventure détente

Ainsi, et comme le disent ses créateurs, Submerged : Hidden Depths est une aventure « relax-exploration » à la troisième personne basée sur le premier opus pour faire évoluer sa formule sous divers aspects. « Situé dans les ruines englouties d’un monde magnifique, vous incarnerez les personnages Miku et Taku : l’un est maudit par un pouvoir mystérieux qu’il veut utiliser pour le bien, et l’autre est déterminé à ne pas laisser ce pouvoir les séparer », nous peut lire dans sa description officielle.

Et c’est qu’à cette occasion nous sommes accompagnés d’un couple de frères aux intentions très différentes, puisque Miku a l’intention d’utiliser son pouvoir pour faire le bien, tandis que Taku ne veut pas que ce pouvoir finisse par séparer leurs chemins. Tout cela à travers l’exploration d’un monde sous-marin submergé dans lequel ils rencontreront des créatures mystérieuses et dans lequel ils résoudront toutes sortes d’énigmes et de défis.

Le lancement de Submerged: Hidden Depths est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 10 mars 2022. Ne manquez pas notre analyse du premier Submerged paru en 2015 via le lien suivant.

source | Jeux d’Uppercut