Listes de films: tous les films en première cette semaine (18-20 février)

Comme d’habitude, à l’approche du week-end de Netcost, nous vous proposons toutes les premières qui sortent en salles ce vendredi. Plus précisément, ce vendredi 18 janvier, nous avons des nouvelles au box-office en Espagne; certains d’entre eux assez intéressants et avec de bonnes critiques derrière. Du cinéma pour tous les goûts et une envie de retour vers les salles obscures qui ne cesse de grandir. Non seulement parce que nous n’avons pas assisté à tout ce que nous aimons depuis des mois à cause de la pandémie, mais parce que les Oscars approchent à grands pas. Ce sont les premiers films ce week-end (du 18 au 20 février) dans les cinémas de toute l’Espagne.

mort sur le nil

Durée : 127 minutes

Réalisateur : Kannet Branagh

Synopsis : Adaptation du livre d’Agatha Christie, Mort sur le Nil, mais sur grand écran. Kannet Branagh est en charge de la réalisation d’un film très attendu des amoureux du roman, qui nous raconte les vacances d’Hercule Poirot sur le Nil pour enquêter sur le meurtre d’une jeune femme. Deux heures qui résument un mythe littéraire.

Épouse-moi

Durée : 112 minutes

Réalisé par : Kat Coiro

Synopsis : Universal Pictures nous propose cette romance romantique dans laquelle une pop star est abandonnée avant son mariage au Madison Square Garden par son fiancé, une autre star… mais du genre rock. Pour cette raison, le protagoniste décide d’épouser un homme choisi au hasard parmi l’ensemble du public. Avec Jennifer Lopez.

CODA : les sons du silence

Durée : 111 minutes

Réalisé par : Sian Heder

Synopsis : Ruby, jouée par Emilia Jones, est la seule personne entendante dans une famille composée de personnes sourdes. Il a 17 ans, travaille avec ses parents et son frère dans une entreprise de pêche familiale tout en équilibrant sa vie scolaire. On se retrouve dans un drame dont le tournant est le moment où Ruby entre dans le groupe de chant du lycée et tombe amoureuse d’un garçon. Vous devrez décider si vous voulez être guidé par vos études ou par votre famille. Très bien valorisé.

la fille noire

Durée : 121 minutes

Réalisatrice : Maggie Gyllenhaal

Synopsis : Ce drame aux accents de thriller psychologique nous place dans le skin de Leda, une jeune femme, lors de vacances en mer. Elle subit les conséquences d’une maternité précoce, de ce qu’elle a perdu et de ce qu’elle a laissé derrière elle à cause de cette circonstance. Désormais, son esprit affaibli lui fait prendre des décisions inhabituelles et, par conséquent, il devra faire face à l’effet de ses actes.

Printemps à Beechwood

Durée : 110 minutes

Réalisation : Eva Husson

Synopsis : Cette romance dramatique qui se déroule dans les années 20 nous place à Beechwood, en Angleterre. Le mariage Nivel appartient à l’aristocratie anglaise et a perdu ses enfants dans une guerre. Maintenant, Paul (le fils du voisin) et Emma Hobday sont destinés à se marier, mais Paula entretient une relation secrète avec Jane, la femme de chambre, depuis sept ans. Bientôt, ils devront se séparer.

fuir

Durée : 90 minutes

Réalisation : Jonas Poher Rasmussen

Synopsis : Ce film danois est fortement recommandé. Nominé aux Golden Globes, aux BAFTA et aux Oscars, dans ce dernier pour le meilleur film international, animation et documentaire, il s’agit d’un documentaire d’animation basé sur la vie d’un réfugié afghan qui accepte de raconter sa propre histoire personnelle en échange de votre l’identité n’est pas révélée. Il a été très apprécié des critiques.

Autour

Durée : 100 minutes

Réalisateur : Andreas Fontana

Synopsis : Drame argentin sous forme de thriller dramatique dans lequel Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se rendra en Argentine pendant la dictature du pays sud-américain pour remplacer sa compagne, disparue du jour au lendemain. Le premier long métrage d’Andreas Fontana.

Le passager

Durée : 90 minutes

Réalisé par : Raul Cerezo, Fernando Gonzalez Gomez

Synopsis : Film d’horreur Français dans lequel les occupants d’un van doivent s’asseoir à côté d’un randonneur blessé. Ils devront l’accompagner tout au long du voyage. Convient aux amateurs de films d’horreur. Son avant-première a eu lieu au Festival de Sitges en octobre dernier.

Bandit

Durée : 95 minutes

Réalisateur : Luciano Juancos

Synopsis : Ce drame argentin nous présente la figure de Roberto Benítez, connu dans le monde artistique sous le nom de Bandido. Un chanteur de musique populaire qui, peu à peu, entre dans une crise esthétique qui conduit à la stagnation de sa carrière professionnelle. Après avoir été victime d’une situation criminelle, il tente peu à peu de retrouver l’essentiel de ce qui l’a rendu heureux.

esprit marcheur

Durée : 108 minutes

Réalisateur : Yoon Jae-geun

Synopsis : Thriller sud-coréen avec crimes et situations fantastiques produit par BA. Divertissement. Comme expliqué, toutes les douze heures un homme se réveille dans le corps d’une personne différente sans savoir où il se trouve ni qui il était avant. Face à une circonstance aussi étrange, cet esprit commence à rechercher sa véritable identité tandis qu’une organisation secrète le persécute.

Source des premières | filmaffinité