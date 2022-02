Skull & Bones est "une IP très prometteuse" qui se concentre sur la "multijoueur"

Le navire Skull & Bones peut être touché, mais pas coulé. Ubisoft continue de travailler sur ce projet, dont le développement a pris plus de temps qu’on ne l’aurait imaginé. Le titre est revenu à la une lors de la réunion au cours de laquelle la société française a présenté ses résultats financiers. Dans ce contexte, le directeur financier Frédérick Duguet, a assuré que l’IP est « très prometteuse », tout en soulignant qu’il s’agit d’un produit « multiplayer first ».

« C’est une nouvelle propriété intellectuelle très prometteuse, axée sur le » multijoueur d’abord « », a-t-il déclaré. Cela signifie, selon le manager, qu’ils plongent dans leur stratégie d’offrir aux joueurs « un multijoueur compétitif et coopératif » dans un « grand monde ouvert, avec une grande et attrayante fantaisie ».

Duguet a reconnu que le produit « a bien sûr nécessité un développement plus long », mais assure qu’ils sont « très satisfaits de la direction artistique et des progrès qui ont été réalisés dans le jeu jusqu’à présent ».

D’Assassin’s Creed à Skull & Bones

Skull & Bones est issu des mécanismes de combat naval introduits pour la première fois dans Assassin’s Creed III, puis améliorés dans Assassin’s Creed IV: Black Flag et d’autres titres Assassin. Il a été annoncé à l’E3 2017, mais depuis lors, il a traversé de nombreuses vicissitudes, parmi lesquelles le départ de son directeur. Certaines sources ont signalé que le développement avait redémarré, mais Ubisoft est resté silencieux. Il y a quelque temps, ils ont souligné, oui, que le développement progressait de plus en plus.

Alors qu’Ubisoft Singapour fait l’objet d’une enquête pour des cas présumés d’abus sexuels et de travail, le directeur Hugues Ricour a été remplacé en 2020.

Et quand sera-t-il en vente ? Pour le moment, il n’y a pas de date précise, bien que lors de la réunion des investisseurs, ils aient indiqué une période qui comprend la fourchette d’avril 2022 et avril 2023. Il est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

source | VGC