The Legend of Zelda: Majora’s Mask a déjà une date sur Nintendo Switch Online

Au milieu de l’annonce de la fermeture des eShops Wii U et Nintendo 3DS, qui seront fermés fin mars 2023, la société japonaise poursuit sa feuille de route concernant Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Par le biais des réseaux sociaux, les Japonais ont annoncé que The Legend of Zelda : Majora’s Mark sera inclus dans le catalogue à partir du 25 février.

Bien que le jeu vidéo ait un remake sur Nintendo 3DS, comme dans le cas d’Ocarina of Time, cette version est l’original pour Nintendo 64. En tout cas, ceux de Kyoto ont implémenté certaines fonctionnalités spéciales, telles que les modes multijoueurs en ligne dans certains titres. .

The Legend of Zelda : Majora’s Mask est l’une des œuvres les plus spéciales de la saga. Le jeu vidéo nous emmène dans le monde parallèle de Termina. Il ne reste que trois jours avant qu’une gigantesque lune ne tombe sur le monde, alors Link doit voyager dans le temps et gérer le chronomètre, afin d’éviter la catastrophe. La structure jouable est construite sur cette fonctionnalité, nous permettant de revivre ces 72 heures et de faire connaissance avec les personnages, leurs routines et leurs histoires.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online + pack d’extension

Banjo-Kazooie

docteur mario 64

La légende de Zelda : le masque de Majora

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

mario kart 64

mario-tennis

Mario de papier

Péché et châtiment

Renard étoilé 64

Super Mario 64

Reconquérir

L’histoire de Yoshi

Nintendo Switch Online + Expansion Pack coûte 39,99 euros dans son plan individuel. Le familier, pouvant accueillir jusqu’à huit comptes, est au prix de 69,99 euros. Cet abonnement comprend également les classiques de SEGA Mega Drive, l’extension Animal Crossing : New Horizons et le DLC Mario Kart 8 Deluxe. De plus, vous pouvez accéder aux avantages de l’abonnement Switch Online normal, c’est-à-dire la possibilité de jouer en ligne et aux titres NES et SNES.

