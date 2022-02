Horizon Forbidden West et l’évolution d’Aloy à travers sa voix

Le jour est venu. Horizon Forbidden West est maintenant disponible sur PS4 et PS5. L’une des sorties les plus attendues de l’année 2022 débarque pour nous offrir une suite qui dépasse nos attentes. Plus et mieux, avec toutes ses sections élargies et polies. C’est aussi un peu continu, comme dans le fait de répéter l’actrice de doublage qui donne vie à Aloy, le protagoniste de cette histoire qui est déjà devenue une saga. Dans le cas de l’Français, nous avons Michelle Jenner, connue à la fois pour ses rôles d’actrice et ses rôles de doubleuse. Nous lui avons parlé de tout le processus de tournage d’Horizon Forbidden West, de sa vision du jeu et du personnage d’Aloy, et bien plus encore. Nous vous disons.

Michelle Jenner, une longue carrière professionnelle

Les hommes de Paco, Isabel, La Cathédrale de la mer, Juliette…il existe de nombreuses séries télévisées et films dans lesquels on a vu Michelle Jenner. Ce que vous ne voyez pas mais que vous entendez, c’est sa voix, reconnaissable pour avoir incarné des personnages aussi pertinents que Hermione Granger dans les quatre premiers films de la saga Harry Potter ou la protagoniste de la version moderne de La Belle et la Bête (2017 ). En plus de jouer Aloy dans Horizon Zero Dawn et de répéter le rôle dans la suite à portée de main, Michelle essaie toujours d’allier les deux métiers pour n’en laisser aucun de côté :

« Je combine assez bien mes jobs d’actrice avec ceux de comédienne de doublage. Normalement si je suis dans une série, dans laquelle je n’ai pas autant de temps, parce qu’il n’y a pas tellement de place pour le doublage, mais quand il reste quelques mois de libre, j’essaie toujours de trouver un rôle de doublage parce que c’est quelque chose que j’aime », nous dit-il, « je suis reconnaissant parce que malgré ces temps je peux continuer à travailler. Maintenant, je participe à A Ciegas, un film pour Netflix des frères Pastor. J’ai aussi Les Héritiers de la Terre en attente, qui est la suite de La Cathédrale de la Mer et en ce moment ça, avec plus de projets pour ce printemps 2022 ».

L’évolution d’Aloy à travers sa voix

Cela fait cinq ans d’attente pour jouer à cette suite, mais dans l’intrigue interne du jeu, peu de temps s’est écoulé depuis qu’Aloy a affronté HADES dans le dénouement d’Horizon Zero Dawn. Cependant, toutes les expériences qu’elle a vécues l’ont fait mûrir et devenir une femme et une guerrière encore plus forte, prête à affronter les dangers qui guettent l’Ouest interdit :

« Nous allons rencontrer une Aloy qui a mûri, évolué et doit faire face à de nouveaux dangers, puisque la Terre est sur le point de s’effondrer, elle doit donc découvrir ce qui se passe et comment le résoudre. En même temps, elle va trouver des choses sur elle de son passé qui la feront changer à jamais », souligne Michelle, « J’aime son esprit, son caractère. La guerrière qu’elle est et comment elle se bat pour protéger cette planète et sauver cette nature et tout ce qui s’effondre un peu. Elle se bat et ne se soucie pas de ce qu’elle doit vivre pour atteindre cet objectif, qui est de sauver la planète. »

Quant au processus d’enregistrement, Jenner nous dit qu’il a impliqué un nombre énorme d’heures d’enregistrement et différents plans qui ont multiplié ce qui a été travaillé sur le jeu original (et ne donne donc pas une idée de ce que cette suite implique au niveau niveau de grandeur):

« Nous avons commencé en février 2021 et si je me souviens bien, il y a eu environ 150 heures d’enregistrements. Vous travaillez avec l’onde audio et vous savez ce que fait le personnage à ce moment-là, l’action qui se passe, mais vous ne voyez rien à l’écran. Vous devez entrer dans cette situation et enregistrer de nombreuses variantes, car selon la façon dont le joueur joue, une chose ou une autre se produira. Il faut enregistrer toutes ces possibilités et savoir transmettre avec sa voix ce que le personnage vit, fait et ressent à chaque instant, qu’il s’agisse de se battre contre une machine, d’avoir une conversation avec quelqu’un ou quoi que ce soit. Il y a des jours où on vous dit « aujourd’hui c’est le jour des combats » et vous entendez tous les cris, les « Ay », « Au » et bien sûr, c’est beaucoup plus fatiguant. Mais bon, avec de la patience, petit à petit et en faisant du mieux possible ».

En revanche, elle est ravie d’avoir pu rejouer à une version encore plus mature d’Aloy, en plus d’assurer qu’elle a hâte de jouer au jeu, chose qu’elle ne pouvait toujours pas faire au moment de cette interview. : « Eh bien, le premier avec beaucoup d’enthousiasme car ils voulaient à nouveau compter sur moi car j’ai passé un bon moment à enregistrer le premier match. Et j’avais aussi cet intérêt à découvrir à quoi il allait faire face maintenant, quelle femme allait me trouver et la vérité est que c’est spectaculaire. Cela a été un travail très étendu, cela montre que tout a été beaucoup plus élargi. Si le premier représentait déjà de nombreuses heures de travail, celui-ci en a fait plus du double. Un dernier ».

D’autre part, Michelle nous raconte que depuis qu’elle est toute petite elle a toujours été très joueuse et que son partenaire dans les aventures virtuelles était son frère. Actuellement, il n’a pas autant de temps à consacrer aux jeux vidéo, mais The Last of Us Part II se démarque comme l’un des derniers auxquels il a joué : « Le premier m’a déjà semblé brutal et celui-ci le même, merveilleux, » il dit. De plus, il souligne que s’il pouvait jouer n’importe quel personnage de jeu vidéo, il choisirait Ellie, même si c’est un rôle compliqué et stimulant.

Enfin, nous vous demandons de noter les touches que vous jugez remarquables à propos d’Horizon Forbidden West, sans spoilers, pour augmenter encore le niveau d’attente : « Le jeu est encore plus gros que le premier et visuellement le niveau de détails dans le jeu est impressionnant. chaque plante et chaque pore du nez d’Aloy et de tous les personnages. C’est incroyable, les nouvelles machines et tribus, tout… Si le premier était déjà incroyable et qu’on pourrait penser qu’ils ne pouvaient pas faire mieux, avec cette suite ils se surpassent ».