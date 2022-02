Horizon Forbidden West introduit des commandes de mouvement pour viser

Le voyage d’Aloy dans l’Ouest interdit a commencé. Horizon Forbidden West est déjà arrivé dans les magasins et certains détails ont commencé à être révélés. La nouvelle production de Guerrilla Games inclut des commandes de mouvement lors de la visée. Il utilise les gyroscopes du DualSense et utilise la technologie de manière similaire à The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Splatoon 2.

Bien sûr, comme le souligne Eurogamer, l’option n’est pas activée par défaut, il faut donc l’avoir préalablement activée dans le menu correspondant. Guerrilla Games a mis en place de nombreuses fonctionnalités à cet égard, offrant la possibilité d’ajuster les commandes au goût du joueur. Dans le cas où un paramètre affecte négativement le gameplay, une invite à l’écran apparaîtra automatiquement.

je vous souhaite à tous un heureux #HorizonForbiddenWest jour de lancement demain! Un message d’intérêt public rapide avant de commencer à jouer : il y a une nouvelle option de visée gyroscopique géniale enfouie profondément dans le menu de réglage.

Cela rend la visée BEAUCOUP PLUS FACILE. Veuillez essayer. Cela a vraiment changé ma façon de jouer. pic.twitter.com/1VVoHMjjaD — hypédomi (@hype_domek) 16 février 2022

Combien de temps dure Horizon Forbidden West ?

L’une des questions que les joueurs se posent à propos de la suite est la durée de la campagne principale. En réponse à cette question, le réalisateur Mathijs de Jonge a confirmé que l’histoire en tant que telle dure similaire à celle du jeu original (un peu plus de 20 heures selon Combien de temps à battre). Cependant, terminer le produit dans son intégralité prendra plus de temps, de sorte que les finalistes devront consacrer plus d’heures, bien qu’il n’ait pas fourni de chiffre précis. Cela dépend en grande partie de variables telles que la compétence du joueur ou le mode de difficulté.

Sans surprise, ce nouvel opus comprend toute une série d’options d’accessibilité, qui ouvrent les portes à la configuration de l’expérience de jeu. En plus des modes de difficulté, il intègre un mode personnalisable.

Horizon Forbidden West est en vente sur PS4 et PS5. Si vous souhaitez vérifier à quoi cela ressemble sur chaque plate-forme, vous pouvez jeter un œil à cette comparaison.

source | Eurogamer