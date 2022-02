Star Wars : Obi Wan Kenobi | John Williams revient en tant qu’auteur de la chanson thème

John Williams continuera d’étendre sa légende au sein de l’univers Star Wars. Après avoir composé les bandes originales de la trilogie classique, les préquelles, les suites et la chanson thème de Solo : A Star Wars Story, le compositeur a écrit la chanson thème d’Obi-Wan Kenobi, l’une des séries les plus attendues de l’année. La nouvelle, publiée par Variety en exclusivité, indique que le compositeur vétéran a déjà enregistré la musique.

Selon des sources de Variety, John Williams est allé au studio de Los Angeles la semaine dernière, où il a enregistré la musique avec un orchestre. Ils assurent qu’il a été réalisé entre de fortes mesures de sécurité. Le musicien vient d’avoir 90 ans et nous sommes toujours plongés dans une période compliquée due à la pandémie de coronavirus.

Le musicien cinq fois oscarisé a rarement composé pour la télévision. En 1985, il est responsable de la bande originale d’Amazing Stories, tandis qu’en 2000, il fait de même avec Masterpiece Theatre. Il a également écrit des chansons pour Great Performances en 2009 et a effectué des travaux supplémentaires pour NBC.

Première le 25 mai prochain

Star Wars: Obi-Wan Kenobi met en vedette Ewan McGregor et Hayden Christensen, les mêmes acteurs qui ont joué Kenobi et Anakin Skywalker dans les préquelles. La série mettra également en vedette Jimmy Smits dans le rôle de Bail Organa, le père de la princesse Leia. C’est le même interprète qui s’est mis dans le skin du personnage dans la suite des produits de la saga. La date de la première ? Le 25 mai suivant. Pour le moment, ils n’ont pas partagé de bande-annonce officielle, mais une première affiche.

Après la sortie du The Book Of Boba Fett, la saga galactique continuera de s’étendre avec d’autres produits. Obi-Wan Kenobi, la deuxième saison de The Bad Shipment, Andor et The Mandalorian 3 sont prévus pour cette année.

source | Variété