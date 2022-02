Fermer eShop Wii U et 3DS : ils accusent Nintendo d’être "destructeur" contre la conservation

La fermeture du Nintendo eShop pour Wii U et 3DS est tombée comme une bombe. À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter des titres numériques dans ces magasins, ce qui signifiera la disparition de centaines de jeux vidéo qui n’étaient disponibles que via ces services. Bien que les joueurs pourront à nouveau télécharger les titres achetés (du moins à court terme), la critique n’a pas tardé à apparaître. La Video Game History Foundation a porté plainte contre Nintendo et a accusé les Japonais de mettre des bâtons dans les roues contre la préservation de l’environnement.

« Ils empêchent les bibliothèques de fournir un accès »

« Bien qu’il soit regrettable que les gens ne puissent pas acheter de jeux 3DS et Wii U numériquement, nous comprenons les réalités commerciales qui les ont amenés à prendre cette décision. Ce que nous ne comprenons pas, c’est le chemin que Nintendo espère que les fans emprunteront s’ils souhaitent jouer à ces titres à l’avenir.

La fondation souligne que Nintendo, en tant que membre de l’Entertainment Software Association (ESA), fait pression « pour empêcher même les bibliothèques de fournir un accès légal à ces jeux ». Selon le communiqué, ne pas fournir d’accès commercial « est compréhensible », mais torpiller « le travail institutionnel » pour « préserver ces titres » est « destructeur pour l’industrie du jeu vidéo ».

L’industrie commerciale n’offrira jamais une prise en charge complète des jeux de catalogue, et notre propre gouvernement fédéral rend pratiquement impossible, même pour les bibliothèques, d’aider à l’accès. Personne ne sauvera l’histoire du jeu vidéo, mais nous tous, et cela ne changera jamais. — Frank Cifaldi (sans licence).nes (@frankcifaldi) 16 février 2022

Cette instance a exhorté ceux de Kyoto et les autres membres de l’ESA à « repenser leur position » sur cette question et à travailler avec « les institutions insistantes » pour trouver une solution à ce problème. Sur Twitter, le président de la Video Game History Foundation a écrit les mots suivants :

«L’industrie commerciale n’offrira jamais un accès complet à son ancien catalogue et notre gouvernement fédéral rend presque impossible, même pour les bibliothèques, d’aider à y accéder. Personne ne sauvera l’histoire du jeu vidéo, sauf nous tous. Cela ne changera jamais. »

source | Fondation d’histoire du jeu vidéo